Как вырастут цены на обычные и электронные сигареты в 2023 году Их поднимут не только растущие акцизы, но и мода на вейпы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января в России из-за роста спроса и акцизов подорожают разные виды табака и сигарет. И если у обычных курильщиков расходы могут вырасти максимум на 10%, то у вейперов одни только легальные жидкости для электронных сигарет подорожают на 74%, если будет принят ряд новых предложений Минфина. Такими расчетами с NEWS.ru поделились аналитики и участники рынка. Подробнее — в материале.

Как вырастут акцизы

С 2023 года только акцизы на все виды табачных изделий в России вырастут на 3–4%. Например, минимальная ставка для сигарет и папирос увеличится с действующих 3333 руб. за 1 тыс. штук до 3467 руб.

Также для сигарет и папирос устанавливается минимальная цена за пачку. С учетом роста акциза, НДС и специального коэффициента 1 января она вырастет со 112 руб. до 117 руб. (на 4,5%). Вся продукция, которая продается дешевле, автоматом будет считаться нелегальной.

На сигары акциз вырастет с 268 до 278 руб. за 1 штуку, на сигариллы, азиатские сигареты типа биди и кретек — с 3958 до 3965 руб. за 1 тыс. штук.

Акциз на табак — трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением сырья для табачной продукции) — вырастет с 3958 руб. до 4116 руб. за килограмм. Акциз на табак для стиков для айкоса — с 7538 до 7839 руб. за килограмм.

Акцизы на айкосы (системы нагревания табака) и электронные сигареты (вейпы) составят 64 рубля за одно устройство против 62 руб. в этом году. А на жидкости для вейпов акциз ранее планировалось поднять с 17 руб. до 18 руб. за 1 миллилитр. Впрочем, нормы, касающиеся электронных сигарет, айкосов, стиков и жидкостей могут серьезно пересмотреть.

Что хотят поменять в налогах на айкосы и вейпы

В ноябре Минфин предлагал со следующего года отказаться от налогов на сами электронные сигареты, но повысить акцизы на жидкости для них сразу на 94%. То есть до 33 руб. за 1 миллилитр, а не до 18 руб., как прописано в пока еще действующем законе.

В начале декабря в Минфине заявили об обсуждении в правительстве уже более мягкого варианта (но отказались ли там от предыдущей инициативы, не ясно). Замминистра Алексей Сазанов сообщил журналистам, что ведомство хочет постепенно довести акцизы на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты. То есть проиндексировать ставки на жидкости и на стики «в среднем на 25–30%».

Производители электронных сигарет, напротив, уверены, что для обеления рынка так радикально повышать акцизы нельзя. Письмо с соответствующей просьбой в правительство направили Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) и Союз предприятий индустрии никотиносодержащей продукции (СПИНИ). По их оценкам, сейчас примерно 90% рынка электронных сигарет находятся в серой зоне, то есть с них не платятся акцизы. Поэтому повышение налогов может лишь полностью перевести рынок в эту зону, считают авторы обращения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем все это обернется

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская:

В то время как в ряде стран продажи систем нагревания табака IQOS и glo, а также вейпов запрещены, в России их количество растет. И это самый быстрорастущий сегмент отечественного табачного рынка. Но акциз — это только налоговая ставка. Сами устройство и жидкость тоже могут подорожать, и рост может составить намного больше, чем у ставки акциза. В первую очередь за счет моды. Например, рынок одноразовых электронных сигарет растет довольно быстро, и его объемы пугают. По оценкам экспертов, в 2020 году это было 40,5 млн штук, в 2021 показатель мог превысить 93 млн штук. В целом электронные сигареты только за счет растущего спроса могут подорожать на 20%, а с учетом повышения акцизов — на все 25–30%. А вот значительного роста цен на обычные сигареты мы не увидим.

Член федерального президиума Ассоциации малоформатной торговли, эксперт табачной отрасли Антон Воронов:

В 2023 году акцизы на табачные изделия повысятся примерно на 4%, а минимальная цена пачки сигарет — на 5 руб. Это небольшой рост. К тому же цены на сигареты растут плавно, в течение всего года: никто из производителей не хочет распугать своих потребителей. Что касается традиционных сигарет, то в 2023 году даже с учетом повышения акцизов рост цен не превысит 10%. Расти там больше некуда. Ведь в России есть огромный теневой рынок (с дешевыми сигаретами из СНГ. — NEWS.ru). Из-за того что акцизы не гармонизированы внутри Таможенного союза, в Казахстане пачка стоит 70 руб., а в Белоруссии — 35 руб. За несколько лет нелегальный рынок вырос с 1% до 15% (по оценкам властей — до 12,1%). Это то, что касается традиционных сигарет. А рынок электронных сигарет вообще на 90% находится в серой зоне. И предложение Минфина повысить акцизы на никотиносодержащие жидкости может только усугубить ситуацию. И электронные сигареты при этом, конечно, не подешевеют.

Президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЭНС) Лев Григорьев: