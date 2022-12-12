С 1 января в России из-за роста спроса и акцизов подорожают разные виды табака и сигарет. И если у обычных курильщиков расходы могут вырасти максимум на 10%, то у вейперов одни только легальные жидкости для электронных сигарет подорожают на 74%, если будет принят ряд новых предложений Минфина. Такими расчетами с NEWS.ru поделились аналитики и участники рынка. Подробнее — в материале.
Как вырастут акцизы
С 2023 года только акцизы на все виды табачных изделий в России вырастут на 3–4%. Например, минимальная ставка для сигарет и папирос увеличится с действующих 3333 руб. за 1 тыс. штук до 3467 руб.
Также для сигарет и папирос устанавливается минимальная цена за пачку. С учетом роста акциза, НДС и специального коэффициента 1 января она вырастет со 112 руб. до 117 руб. (на 4,5%). Вся продукция, которая продается дешевле, автоматом будет считаться нелегальной.
На сигары акциз вырастет с 268 до 278 руб. за 1 штуку, на сигариллы, азиатские сигареты типа биди и кретек — с 3958 до 3965 руб. за 1 тыс. штук.
Акциз на табак — трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением сырья для табачной продукции) — вырастет с 3958 руб. до 4116 руб. за килограмм. Акциз на табак для стиков для айкоса — с 7538 до 7839 руб. за килограмм.
Акцизы на айкосы (системы нагревания табака) и электронные сигареты (вейпы) составят 64 рубля за одно устройство против 62 руб. в этом году. А на жидкости для вейпов акциз ранее планировалось поднять с 17 руб. до 18 руб. за 1 миллилитр. Впрочем, нормы, касающиеся электронных сигарет, айкосов, стиков и жидкостей могут серьезно пересмотреть.
Что хотят поменять в налогах на айкосы и вейпы
В ноябре Минфин предлагал со следующего года отказаться от налогов на сами электронные сигареты, но повысить акцизы на жидкости для них сразу на 94%. То есть до 33 руб. за 1 миллилитр, а не до 18 руб., как прописано в пока еще действующем законе.
В начале декабря в Минфине заявили об обсуждении в правительстве уже более мягкого варианта (но отказались ли там от предыдущей инициативы, не ясно). Замминистра Алексей Сазанов сообщил журналистам, что ведомство хочет постепенно довести акцизы на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты. То есть проиндексировать ставки на жидкости и на стики «в среднем на 25–30%».
Производители электронных сигарет, напротив, уверены, что для обеления рынка так радикально повышать акцизы нельзя. Письмо с соответствующей просьбой в правительство направили Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) и Союз предприятий индустрии никотиносодержащей продукции (СПИНИ). По их оценкам, сейчас примерно 90% рынка электронных сигарет находятся в серой зоне, то есть с них не платятся акцизы. Поэтому повышение налогов может лишь полностью перевести рынок в эту зону, считают авторы обращения.
Чем все это обернется
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская:
В то время как в ряде стран продажи систем нагревания табака IQOS и glo, а также вейпов запрещены, в России их количество растет. И это самый быстрорастущий сегмент отечественного табачного рынка. Но акциз — это только налоговая ставка. Сами устройство и жидкость тоже могут подорожать, и рост может составить намного больше, чем у ставки акциза. В первую очередь за счет моды. Например, рынок одноразовых электронных сигарет растет довольно быстро, и его объемы пугают. По оценкам экспертов, в 2020 году это было 40,5 млн штук, в 2021 показатель мог превысить 93 млн штук. В целом электронные сигареты только за счет растущего спроса могут подорожать на 20%, а с учетом повышения акцизов — на все 25–30%. А вот значительного роста цен на обычные сигареты мы не увидим.
Член федерального президиума Ассоциации малоформатной торговли, эксперт табачной отрасли Антон Воронов:
В 2023 году акцизы на табачные изделия повысятся примерно на 4%, а минимальная цена пачки сигарет — на 5 руб. Это небольшой рост. К тому же цены на сигареты растут плавно, в течение всего года: никто из производителей не хочет распугать своих потребителей. Что касается традиционных сигарет, то в 2023 году даже с учетом повышения акцизов рост цен не превысит 10%. Расти там больше некуда. Ведь в России есть огромный теневой рынок (с дешевыми сигаретами из СНГ. — NEWS.ru). Из-за того что акцизы не гармонизированы внутри Таможенного союза, в Казахстане пачка стоит 70 руб., а в Белоруссии — 35 руб. За несколько лет нелегальный рынок вырос с 1% до 15% (по оценкам властей — до 12,1%). Это то, что касается традиционных сигарет. А рынок электронных сигарет вообще на 90% находится в серой зоне. И предложение Минфина повысить акцизы на никотиносодержащие жидкости может только усугубить ситуацию. И электронные сигареты при этом, конечно, не подешевеют.
Президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЭНС) Лев Григорьев:
Нелегальные жидкости для вейпов из экономсегмента сегодня могут стоить порядка 350–400 руб. за флакон объемом 30 мл. Если же такой флакон продается легально, то есть уплачивается акциз, то его цена будет уже около 1,5 тыс. руб. Если же акциз вырастет почти вдвое, до 33 руб. за миллилитр, как предлагает Минфин, то, по нашим расчетам, флакон подорожает на 74% — до 2,7 тыс. руб. Несмотря на то что акциз на сами вейпы Минфин предлагает отменить, ставка акциза на жидкости будет заградительной. Это равносильно запрету категории. Рынок почти полностью уйдет в нелегальную зону, а желаемых доходов для бюджета Минфин все равно не увидит. Вот почему мы выступаем за снижение акцизных ставок. Это позволит легализовать рынок и получить дополнительные доходы в бюджет.