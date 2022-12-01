Как безопасно открыть вклад во время кризиса: советы и предостережения Сохранить часть своих денег еще можно

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Кризисы в России и других странах развиваются с каждым днем. Даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина недавно допустила, что «дно» российской экономики еще впереди. А о том, что инфляция может сильно раскрутиться, сегодня заявили и в «Сбере». Как хотя бы частично сберечь деньги, если игра на бирже или вложения в недвижимость кажутся слишком опасными? NEWS.ru с помощью аналитиков написал гайд об открытии вкладов в современных условиях.

Выбор банка

Чтобы выбрать для себя надежный банк, нужно в первую очередь проверить его рейтинг и то, входит ли он в список системообразующих кредитных организаций. Последним банкротство не грозит, и депозиты граждан там будут максимально защищены, говорит в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.

Стоит ориентироваться на крупные банки, а еще лучше — с госучастием, добавляет главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман. Впрочем, российские банки сегодня в целом надежны, главное, чтобы они входили систему АСВ — Агентства страхования вкладов. Каждый конкретный банк можно проверить вот здесь. В банке, вклады которого застрахованы, безопасно держать до 1,4 млн руб., и речь идет не только об основной сумме, но и о начисляемых на нее процентах.

К тому же крупные банки удобны, отмечает старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. У них больше дополнительных офисов и есть мобильные приложения, с помощью которых можно перебрасывать деньги между счетами. При этом у топ-10 банков, как ни странно, процент может быть выше, чем у небольших. Например, в Сбербанке можно оформить вклад под 9,5%, что готовы сегодня предложить далеко не все его конкуренты.

Выбор срока

Эксперты не ждут снижения ключевой ставки в следующем году, скорее, наоборот, ЦБ может повысить ее вслед за ростом инфляции. А это значит, что и ставки по вкладам, вероятно, будут расти. Сироткин отмечает, что ключевая ставка меняется не чаще раза в месяц, а о том, поднимется она или упадет, многие эксперты говорят заранее. Поэтому, если не хочется связывать себя фиксированным сроком вклада сейчас, можно положить деньги на накопительный счет. Проценты там могут не сильно отличаться от процентов по депозитам, но деньги можно будет снять в любой момент и положить на вклад под более выгодные условия, когда ставки поднимутся.

Другой вариант — оформлять вклады на небольшие сроки. Потом, когда ключевая ставка поднимется, деньги тоже можно переложить под более высокий процент, говорит Марк Гойхман. С другой стороны, обычно, чем больше срок вклада, тем больше и процент по нему, добавляет эксперт, так что выбор каждому стоит делать самостоятельно.

Артем Деев добавляет, что крупные банки сегодня могут давать от 8% до 12% годовых при размещении вклада на 90 дней. По его мнению, такие вклады сейчас самые выгодные с учетом возможного ускорения инфляции.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Уловки и обман

Но если какой-то небольшой банк вдруг предлагает больше 12% годовых за вклад на три месяца, это явная уловка, предупреждает Деев. У такой организации в будущем могут возникнуть проблемы. Он напомнил, что в ноябре средняя ставка в крупнейших банках едва превышала 7%.

Сироткин также обращает внимание на вклады с так называемым лестничным начислением. Так, реклама может обещать ставку в 10% годовых, но в реальности первые три месяца она будет 4,5%, во втором квартале — 7,5%, в третьем квартале — 8,5%, и только к концу четвертого квартала может составить 10%. Поэтому слова из рекламы нужно проверять.

Гойхман предупреждает и о высоких рисках валютных вкладов. Если речь идет о деньгах «недружественных» стран, впоследствии из-за санкций у вкладчика могут возникнуть сложности со снятием средств, их конвертацией, переводом в другие банки, а также в виде новых комиссий за хранение валюты. Отдельно эксперт отмечает и риск заморозки средств.

Также аналитики советуют смотреть на дополнительные условия, которые предлагает банк — страховки, подписки на интернет-сервисы, дополнительные услуги. Поэтому образец договора на вклад лучше прочитать на сайте банка еще до визита туда.