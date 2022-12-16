Эксперт рассказал, понизит ли ЦБ ключевую ставку в 2023 году Эксперт Жорнист: ЦБ может понизить ключевую ставку в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк может снизить ключевую ставку в 2023 году, заявил NEWS.ru портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Ранее ЦБ принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Но, по мнению эксперта, регулятор может прибегнуть к ее снижению в следующем году (за чем последует и снижение ставок по потребкредитам и ипотеке), чтобы мотивировать население брать деньги в кредит и тратить их на товары и услуги для развития экономики страны.

Основное ожидание относительно итогов заседания Банка России сегодня — сохранение ключевой ставки на отметке 7,5% годовых — оправдалось. Однако далее, в следующем году, у ЦБ вполне могут появиться основания для возобновления снижения ставки. Это связано с сокращением инфляционного давления и сохранением сдержанного потребительского спроса. Регулятор обратит внимание на аспекты поддержки экономики, пока население неохотно тратит средства и [также неохотно] прибегает к кредитным линиям, — сказал Жорнист.

В своем сегодняшнем пресс-релизе ЦБ называет текущие темпы прироста цен умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. В то же время проинфляционных рисков в будущем все еще больше, чем дезинфляционных.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

В конце октября Банк России взял паузу после шести раундов снижения ключевой ставки и оставил ее на уровне 7,5% годовых. Напомним, в феврале регулятор резко повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. А затем, начиная с апреля, понижал шесть раз подряд, доведя ее до нынешних 7,5% в середине сентября.

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