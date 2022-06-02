Эксперт предупредила об опасности укрепления доллара Эксперт Степанова: укрепление доллара может привести к кризису в развивающихся странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное укрепление доллара может стать причиной кризиса в развивающихся странах, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова, слова которой приводит ПРАЙМ. Она напомнила, что в апреле курс американской валюты стал быстро расти по отношению к китайскому юаню и денежным единицам других развивающихся государств. По ее словам, это объясняется подъемом процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков, — сказала Степанова.

Она добавила, что у развивающихся стран также могут возникнуть трудности с погашением их долларовых долгов. Эксперт отметила, что по сей день две трети международного товарооборота осуществляется именно в валюте США.

Также по словам Степановой укрепление курса доллара в сочетании с ростом мировых цен на продовольствие, удобрения и углеводороды создаст дополнительные риски в импортозависимых странах, а также усугубит бедность во многих регионах.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что заморозка на Западе валютной части резервов ЦБ РФ приведет к тому, что центробанки других стран захотят переосмыслить необходимость размещения активов в долларах и евро. По оценке регулятора роль американской и европейской валют, как резервных активов может снизиться на фоне повышения спроса на золото.