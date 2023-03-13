«Эффекта домино не будет»: экс-министр экономики о крахе банков США Экс-министр экономики РФ Нечаев исключил эффект домино после банкротства банка США Silicon Valley

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Один из крупнейших банков США Silicon Valley вел достаточно рискованную политику, активно инвестируя в различные стартапы и криптовалюты, с рядом новых проектов у него возникли проблемы, а также произошло колебание на рынке криптовалют, что привело к его банкротству, заявил в разговоре с NEWS.ru экс-министр экономики России Андрей Нечаев. По его словам, в эту ситуацию сразу вмешались регулирующие органы США и эту ситуацию купировали, поэтому эффекта домино не случится.

Из-за резких колебаний на рынке криптовалют, а также проблем с рядом стартапов у банка произошел разрыв ликвидности. Но в ситуацию сразу же активно вмешался регулятор и эту ситуацию купировал. И никакого эффекта домино не будет, — сказал бывший глава ведомства.

9 марта руководство Silicon Valley заявило о совершении неудачной сделки с ценными бумагами. Чтобы восполнить потери, банк решил выпустить дополнительный комплект акций на общую сумму $2,25 млрд. В связи с этим держатели ценных бумаг стали массово снимать свои средства со счетов кредитного учреждения.

Из-за этого отток капитала превысил все возможные нормы, и руководство Silicon Valley объявило о банкротстве банка. Как сообщили обозреватели CNN, банкротство Silicon Valley стало крупнейшим с момента начала кризиса в США в 2008 году.

Вслед за банкротством Silicon Valley Bank в США объявили о закрытии базировавшегося в Нью-Йорке Signature Bank. По состоянию на 31 декабря 2022 года Signature Bank имел общие активы на сумму около $110 млрд, а также депозиты на сумму $88 млрд.