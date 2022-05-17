Два «счастливых» дня: ЦБ готовит защиту клиентов банков Возможность вернуть деньги, переведённые мошенникам, подтолкнёт аферистов к другим схемам

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ обяжет банки приостанавливать переводы на счета так называемых дропперов на два дня. Речь идёт о гражданах и компаниях, которых мошенники используют для вывода украденных денег. Информация о таких счетах содержится в специальной базе Центробанка. Её-то регулятор и предлагает использовать для противодействия похитителям. Эксперты считают, что данную меру надо было принять уже давно, но она может сработать против добросовестных клиентов банков. Подробнее — в материале портала.

Два дня на «охлаждение»

Центробанк предлагает ввести двухдневный «период охлаждения», в течение которого можно будет отозвать перевод, если он был осуществлен на мошеннический счет. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Банк России ведёт базу о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. В ней, в том числе, содержатся сведения о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств.



Мы предлагаем ввести некий «период охлаждения», который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трёх рабочих дней. Таким образом банки не нарушают права наших граждан, — сказал Уваров в Telegram-канале ЦБ.

Уваров уточнил, что проверять операцию на признаки мошенничества должен банк — получатель средств. Если кредитная организация замечает, что деньги перечисляют на счет, содержащийся в базе ЦБ, то у нее должно быть право приостанавливать доступ владельца такого счета к дистанционному обслуживанию.

Проект предложений ЦБ подготовлен по итогам «многочисленных дискуссий с участниками рынка», и их пожелания были учтены, cоответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время и поддержан, добавил Уваров. По данным ЦБ, за первый квартал 2022 года на блокировку было направлено 90 тысяч мошеннических номеров и 1,3 тысячи фишинговых сайтов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что не так с базой ЦБ

По мнению ведущего юриста компании Объединенный юридический центр «Парфенон», Павла Уткина, подобную меру надо было принять уже давно.

Совершенно непонятно, почему у нас до сих пор не существует возможности для банковских клиентов отзывать денежные переводы в течение какого-то срока, подобно тому, как действует возврат товаров по закону о защите прав потребителей, — говорит юрист.

Полиция не всегда может эффективно бороться с мошенниками, потому что зачастую они находятся на территории других государств, поэтому такую обязанность должны брать на себя в том числе и банки. В противном случае, уровень доверия к ним у населения будет планомерно падать, считает эксперт.

По мнению юриста, сейчас клиенты банка никаким образом не защищены от подобных мошеннических действий: банковские структуры просто разводят руками, в конце концов клиент сам перевёл средства.

По сути банк сейчас — это единственная структура, которая может хоть как-то остановить процесс вывода денег. И на такой шаг надо пойти, даже если это будет чревато задержками в переводах для добросовестных клиентов, — считает Уткин.

Возможно, по началу могут возникнуть «перекосы» — необоснованные задержки и отказы в переводах, но со временем схему удастся отладить, добавляет он.

Адвокат и медиатор Наталья Хурчакова предупреждает, что в перспективе дропперским счётом может стать любой без ведома владельца этого счёта.

Если злоумышленники выманивают средства у доверчивых граждан, то украсть банковские данные для своих махинаций им не составляет труда. Получается, в этот список может попасть любой, — опасается эксперт.

Дело в том, что чётких критериев отнесения счёта к дропперскому (по крайней мере в открытых источниках) нет. К тому же количество мошенников растёт с каждым днём. Молниеносно отследить их и занести в базу сложно. При этом и сегодня банки пропускают сомнительные операции , если бы не пропускали, не было бы такого количества обманутых граждан. И эту проблему введением «периода охлаждения» не решить. По мнению Хурчаковой, борьба с мошенниками должна быть комплексной, включающей в том числе «образовательную работу» с населением. Другое дело, что наличие инициативы, пусть даже «сырой» — это первый и значимый шаг в борьбе со злоумышленниками, заключает адвокат.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем ответят мошенники

Инициатива может натолкнуться на множество проблем, соглашается сотрудник аналитического центра университета «Синергия», эксперт в области банковского дела, Антон Рогачевский.

ЦБ объявил, что у них есть список «мальчишей-плохишей», к которым они собираются применять механизм блокировки переводов. Во-первых, для попадания в такой перечень надо сильно постараться, — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Во-вторых, мошенники будут открывать счета на подставные имена и возвращаться к более примитивным, но действенным методам мошенничества, например, к использованию POS-терминалов в метро в час пик, предполагает Рогачевский.

Скорее всего, аферисты, не желая терять свой заработок, начнут расширять дропперскую сеть, увеличивать сумму мошеннических операций, сокращая число небольших переводов в пользу нескольких крупных, считает Уткин. Мошенники были, есть и будут. И как только неэффективными становятся одни схемы обмана, тут же появляются другие. Поэтому самим гражданам стоит проявлять максимальную бдительность, когда дело касается защиты их персональных данных.

Проблему социальной инженерии новый механизм предотвращения мошеннических операций не решит, замечает Рогачевский. Так как в данном случае принятие решений лежит на третьем лице — на клиенте.

Последнему стоит помнить, что телефонные мошенники в большинстве своём — это не просто люди с улицы, а люди, которых специально обучают технологиям психологического воздействия. Именно поэтому так важно не вступать с ними в разговор, а лучше сразу положить трубку и перезвонить в организацию или человеку, от которого якобы поступил звонок, советует Уткин. Если переживаете о сохранности денег на карте, её можно моментально заблокировать в приложении на сайте или по телефону до выяснения обстоятельств, напоминает юрист.