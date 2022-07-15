Доллар рухнул ниже 57 рублей Доллар на МосБирже упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 15 июля, курс доллара в ходе торгов на МосБирже опустился ниже 57 рублей впервые с 5 июля. По состоянию на 13:53 американская валюта потеряла 2,32%, упав до отметки 56,95 рубля.

К 13:58 доллар снизил темп снижения до 2,04% и закрепился на уровне 57,11 рубля. Тем временем курс евро падает на 2,28%, до 57,41 рубля.

Накануне доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после дaнных по рекордной инфляции в США. Отмечается, что показатель достигал $0,9999 за €1.

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин заявил NEWS.ru, что падение евро к доллару ничего не дает России. Однако валютные спекулянты смогут на этом подзаработать, заметил эксперт.