Где и почем: туроператоры рассказали о переменах в горнолыжном отдыхе Этот зимний сезон для любителей лыж и сноубордов стал непохожим на все предыдущие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Горнолыжные курорты Европы почти перестали быть доступными для россиян в этом году. Сейчас, как говорят эксперты, туда могут попасть только очень целеустремленные и состоятельные граждане, готовые терпеть новые сложности и расходы. Куда же теперь ехать и сколько это будет стоить? Этот вопрос NEWS.ru задал представителям Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ответ — в российские горы за 90–170 тыс. руб. на двоих с вылетом из Москвы (из регионов — дешевле). Подробности расскажет NEWS.ru.

Как Европа стала дальше

Европейские государства перестали принимать самолеты из России еще с конца февраля, теперь туда можно попасть только с пересадкой в третьих странах, что существенно влияет на цену билетов. Только в мае-июне они подорожали почти на 90% по сравнению с прошлым годом. А вчера еще и евро резко пошел вверх, его курс впервые с конца мая превысил 67 руб.

Во-вторых, с сентября визовый сбор для получения «шенгена» вырос более чем вдвое — с 35 до 80 евро, а для детей в возрасте от 6 до 12 лет он составил 40 евро. Срок выдачи виз — минимум 15 дней, и его могут продлить до 45 дней ради более тщательной проверки туриста. Кроме того, отдельные страны иногда дополнительно усложняют процедуры. К примеру, известная своей горнолыжкой Болгария временно приостанавливала выдачу виз россиянам в августе в ответ на высылку их дипломатов из России. Сейчас, как сообщают в АТОР, визы получить там можно, но лучше дополнительно уточнять все детали в визовых центрах интересующих стран.

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«В целом россияне столкнулись с дефицитом иностранных горнолыжных туров. Они есть, например, в Армению, но ее курорты не вполне удовлетворят опытных райдеров. А ограничения на полеты и визы на популярные курорты Болгарии, Франции и Австрии сделали такой отдых доступным либо для целеустремленных людей, готовых идти на сложности с визой и оплатой услуг на месте, либо для состоятельных клиентов, для которых в этом сложностей нет», — говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Впрочем, отмечает он, отдельные горнолыжные курорты в РФ сейчас модернизируют, а рядом с популярным Шерегешем в Кемеровской области в ноябре открыли отдельный аэропорт. В свою очередь другой вице-президент АТОР и гендиректор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал NEWS.ru о ценах и содержании российских турпакетов.

Куда ехать в России

Сочи, Красная Поляна. Здесь развиты школы обучения катанию, есть разные варианты трасс как для новичков, так и для опытных лыжников. Красная Поляна делится на три подкурорта: одноименная «Красная Поляна», «Роза Хутор» и горно-туристический центр «Газпром». Средний уровень отелей здесь — 4 звезды. Отсюда и цены: в среднем 116 тыс. руб. на двоих за трех-шестидневные туры без перелета. Перелет из Москвы и обратно для двоих с багажом обойдется в 56 тыс. руб. Таким образом, средняя цена отдыха для пары составит 172 тыс. руб.

Эльбрус + Чегет. Это направление больше подойдет опытным лыжникам. Эльбрус является самым высокогорным курортом России, одна из станций канатной дороги находится на высоте 3850 метров. При этом средний уровень отелей тут — 2–3 звезды, а перелет в Минеральные Воды из Москвы будет стоить 16–17 тыс. руб. на человека туда-обратно. Так, общий чек на двоих составит 90 тыс. руб. за пять дней отдыха и авиабилеты.

Донбай. Если вкратце, по цене соответствует Эльбрусу, но там развиты трассы для всех категорий лыжников. А приезжают туда тоже через аэропорт в Минводах.

Фото: shutterstock.com

Архыз. Больше подходит для новичков, сложных трасс здесь немного, опытные лыжники сюда не стремятся. Цена отдыха чуть выше, чем в Приэльбрусье: 95 тыс. руб. на двоих за пять дней в гостинице и авиабилеты из Москвы и обратно. Впрочем, для туристов из южных регионов, которые приезжают сюда на машинах, цена вдвое ниже — 40 тыс. руб.

Пятое место —- Шерегеш. Здесь много трасс разных категорий, но в целом они не очень длинные и сложные. В значительной мере курорт популярен у сибирских горнолыжников. Цена тура — 40–45 тыс. руб. на двоих за пять дней без перелета. А вот если лететь из Москвы, то только один человек за билет туда-обратно отдаст от 51 тыс. руб. На данный момент туры в значительной степени раскуплены.

Отели на всех упомянутых курортах часто включают завтраки, а порой и обеды. Цены на ски-пассы (магнитные пропуска на лыжные станции) начинаются от 2,5 тыс. руб./сутки в Приэльбрусье и заканчиваются 4,8 тыс. руб./сутки на «Розе Хутор». Двухчасовое обучение горным лыжам в группе из пяти-шести человек даже в дорогом Сочи обойдется туристу в 1,8 тыс. руб.

Если нет денег на горы

Вице-президент АТОР Артур Мурадян ждет, что в конце следующей недели, когда туроператоры поймут, что не смогли продать все новогодние туры за границу, они начнут предлагать горящие путевки.

«На Мальдивах уже наблюдаются нераскупленные номера и билеты. Вероятно, это коснется и Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Турции. Скидки могут составить 15–25% с датами вылета после Нового года — 1, 2 и 3 января», — сказал Мурадян.

Также уже сейчас с большими скидками можно купить весенние туры. Дело в акциях раннего бронирования: если клиент планирует отдых заранее и готов внести хотя бы часть платы за несколько месяцев до полета (иногда — за пару недель), туроператор идет на значительные скидки. К примеру, Tez Тour предлагает до 23 декабря купить путевки в Египет с дисконтом до 60% на начало 2023 года. А до 28 февраля 2023 года Египет и Турцию можно купить со скидками в 45–55% на даты вплоть до 5 ноября следующего года. Coral Travel также предлагает скидки от отелей Сочи, Крыма, Турции и Египта до 50% с датами вылета с 1 апреля по 31 октября следующего года.