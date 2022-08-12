Россиянам назвали стоимость отдыха за границей в бархатный сезон Вице-президент АТОР: цены осенних туров в дальнее зарубежье начинаются от 60 тыс. рублей

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Цена отдыха в бархатный сезон за границей (если не считать СНГ) стартует от 60 тыс. рублей на человека, сообщил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом эти путевки подорожали на 50–60%.

Такая динамика на зарубежных направлениях связана с тем, что сами перелеты стали очень дорогими. Цена на некоторые рейсы выросла вдвое, — сказал Ромашкин.

В частности, средний тур на человека в Египет стоит 60-65 тыс. рублей. Сюда входят: перелет, 10–11 дней проживания в отеле 4–5* и питание «все включено».

По популярности Египет превосходит только Турция, и она дороже. Средний чек за такую же поездку — около 85 тыс. рублей на человека.

Аналогичный пакет услуг в Арабских Эмиратах обойдется в 85-90 тыс. рублей.

Более короткий, семидневный отдых на Мальдивах с перелетом, проживанием в отеле 3* с завтраками будет стоить уже от 120 тыс. руб., в Таиланде — от 81,5 тыс. руб., добавили NEWS.ru в туроператоре TEZ TOUR.

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