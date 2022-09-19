Центробанк ужесточит выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом Центробанк ужесточит выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом с 1 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора. Это должно ограничить практику предоставления кредитов на долевое строительство с низким первоначальным взносом.

Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение второго квартала 2022 года банки практически не предоставляли кредиты на ДДУ с первоначальным взносом менее 10%, тогда как строительные компании начали активно рекламировать программы без первоначального взноса, в том числе и в рассрочку. Однако исторические данные банков показывают, что у заемщиков, которые обращаются за кредитом с низким первым взносом, повышен уровень кредитного риска, и в случае роста доли кредитов без первоначального взноса кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам.

Ранее экономист Никита Масленников рассказал, что в июне россияне взяли на 70% больше кредитов, чем в мае. Он считает, что всплеск розничного потребительского кредитования обусловлен изменениями условий по ипотеке и автокредитованию. По его мнению, в такой тенденции нет ничего необычного, так как люди традиционно берут больше кредитов летом.