Центробанк повысил курс доллара до 97,54 рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Банк России установил новый официальный курс доллара на отметке 97,54 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что этот показатель отличается от предыдущего на 92 копейки. Официальный курс евро повышен до 104,9 рубля, курс юаня вырос до 13,3 рубля.

В свою очередь на Московской бирже указывается, что курс доллара вырос на 0,77%. В настоящее время его стоимость на бирже составляет 97,62 рубля. Отмечается, что утром курс доллара остановился на отметке 97,2 рубля. Такой показатель наблюдается на Московской бирже впервые с середины августа. Американская валюта расчетами «завтра» растет на 33 копейки. Валюта стран Евросоюза также демонстрирует рост. Сейчас курс евро составляет 104,9 рубля, что на 0,24% выше, чем ранее. Юань укрепился на 0,38% и составил 13,3 рубля.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов ранее заявил, что осенью в России ожидается сокращение бюджетного дефицита и улучшение ситуации с торговым балансом. По его словам, это приведет к укреплению рубля. При влиянии положительных факторов доллар может подешеветь до 90 рублей или ниже данной отметки. Объясняя ослабление отечественной валюты, эксперт заявил, что оно связано с ускорением инфляции и слабыми данными по торговому балансу.