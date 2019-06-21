Владимир Зеленский обозначил свои основные экономические устремления и приоритеты. В частности, президент намерен за пять лет превратить Украину в страну со средним уровнем дохода граждан. По его словам, роль государства в экономике будет сводиться к трём вещам: невмешательству в дела бизнеса, созданию условий для лёгкого ведения бизнеса, кроме того, власти сделают акцент на образовании, науке и технологиях.

Заявление прозвучало на встрече с представителями украинской бизнес-элиты. Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что Киев уже в июле начнёт готовить рассчитанную на 3–4 года программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), которая может быть запущена в конце 2019 года. В свою очередь представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне сообщил, что Фонд ожидает завершения парламентских выборов на Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной. Он напомнил, что в мае в Киеве работала миссия МВФ, которая уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Текущая 14-месячная программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Её объем эквивалентен SDR (специальное право заимствования — платёжное средство, которое выпускает МВФ) 2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR 1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Всё зависит от исхода выборов

Следует понимать, что Зеленский — это «президент надежды», его заявления пользуются повышенным доверием населения, отмечает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. А сможет ли глава Украины конвертировать такое отношение к себе со стороны граждан во что-то материальное, обеспечить национальной экономике устойчивость и позитивную динамику, во многом будет зависеть от расклада сил после выборов в Раду. Как и любой политик в стране, президент сейчас зависит от их исхода, и говорить о какой-то внятной стратегии можно будет только после голосования 21 июля. А пока горизонт планирования — максимум три–четыре недели.

Многое будет зависеть от позиции украинских олигархов. Без их участия государству не удастся сделать более эффективной работу чиновничьего, бюрократического аппарата. И тогда вернётся ситуация, которая сложилась на Украине за последние пять лет. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель president.gov.ua

Что касается взаимоотношений с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, то, по словам Салина, эти международные организации, безусловно, помогали Украине, спасая её экономику от схлопывания, сохраняя текущий статус-кво. Однако их вливания не служили развитию, поэтому Запад не раз указывал Киеву на необходимость проведения структурных реформ и системных изменений.

Способен ли Зеленский предложить такие изменения западным контрагентам и поверят ли те ему? Веры предыдущим властям уже не было, программы буксовали, денег Запад давал по минимуму, понимая, что они будут потрачены недостаточно эффективно.

Налёт популизма

Озвученное Владимиром Зеленским намерение превратить Украину в страну со средним уровнем дохода граждан отдаёт популизмом, считает декан кафедры социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. По его словам, особыми возможностями для реализации столь замечательного социального проекта президент не располагает: на Украине фактически разрушена промышленность, отсутствуют значимые природные ресурсы, плюс она находится в состоянии гражданской войны. Как говорится, не до жиру, быть бы живу.

Заявление Зеленского неспроста прозвучало на встрече с представителями бизнеса. Это некий намёк, что им следует раскошелиться, поделиться с гражданами, чтобы поддержать нынешний уровень жизни, избежать социальных эксцессов и обеспечить устойчивость власти. Александр Шатилов декан кафедры социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

Предложение Коломойского

По поводу обоюдных намерений Киева и МВФ продолжить сотрудничество эксперт заметил, что каких-то кардинальных изменений ждать не стоит: деньги Украине Фонд будет давать дозированно, небольшими порциями, как и прежде. Но накопить «жирок» населению явно не дадут. В мае, напомним, бизнесмен Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт, отказаться от программы помощи МВФ и таким образом не выплачивать долг этой организации.

По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит МВФ, пусть даже временно, — заявил Коломойский в комментарии для Financial Times.

Между тем очередной пик выплат у Киева по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда нужно отдать более $2 млрд. В целом же, по данным Минфина Украины, в 2019 году общий объём платежей по госдолгу составляет $15,6 млрд, в том чиcле $9 млрд — в иностранной валюте. Что будет делать правительство, если с МВФ не удастся договориться о выделении транша, — неизвестно.