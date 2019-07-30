https://static.news.ru/photo/b252a162-b2e0-11e9-82f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания «Российские железные дороги» провела тестовые перевозки в рамках указа, допускающего транзит «санкционных» грузов по территории России.

Мы провели несколько встреч с оператором, который будет нам поставлять это оборудование, провели тестовые перевозки. С нашей стороны никаких проблем не будет, если пойдут эти объёмы, мы готовы их перевезти, — цитирует ТАСС заместителя генерального директора РЖД Павла Иванова.

Ранее News.ru сообщал, что с 1 июля перевозчики должны были получить возможность перевозить «санкционные» товары через Россию транзитом при использовании электронных навигационных пломб. Внедрение такой системы позволит увеличить объём транзита на 82 тысячи международных перевозок в год, а также повысить его прозрачность.

Власти России собираются отслеживать с помощью системы ГЛОНАСС транзит через территорию страны продуктов, ввоз которых решили запретить в ответ на санкции 2014 года в отношении российских чиновников и олигархов.