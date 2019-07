TANAP, приведённый в состояние готовности для транспортировки голубого топлива, является основной частью мегапроекта «Южный газовыйо коридор». По данным ГНКАР (SOCAR), стоимость реализации проекта составила менее $7 млрд. Изначально общие затраты на строительство оценивались в $11,7 млрд, но в результате принятия решений по купле-продаже в ходе реализации проекта в выгодный момент и повышении выгоды по управлению TANAP, получилось завершить работы за существенно меньшую сумму.

Ожидается, что по TANAP до конца года будет запущено 3 млрд кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, который пройдёт из Азербайджана через Грузию, а также Турцию к Греции. В июне 2018 года состоялось торжественное открытие газопровода.

В дальнейших планах — соединить TANAP с Трансадриатическим газопроводом (ТАР), по нему поставки газа начнутся в Евросоюз в начале следующего года. Поначалу пропускная способность TANAP составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых турецким партнёрам достанется порядка 6 млрд кубометров, остальной объём пойдёт европейским покупателям. В дальнейшем мощность трубы может вырасти до 31 млрд кубометров. Предварительные договорённости с европейскими потребителями о покупке газа в рамках TANAP уже есть на ближайшие 25 лет на сумму $200 млрд.

Первоначальная мощность ТАР — около 10 млрд кубометров газа в год, при этом есть возможность увеличить пропускную способность в два раза. Стоимость постройки этого газопровода составляет $4,5 млрд. Ранее американский конгрессмен Девин Нунес призывал Европу поддержать прокладку Трансадриатического газопровода, чтобы противостоять Москве. С помощью TAP он предлагал снизить зависимость от российского газа.

В августе 2018 года главы Прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря — исторический для региона документ, работа над которым велась с 1996 года. Благодаря конвенции удалось снять практически все правовые преграды для строительства Транскаспийского газопровода (по дну Каспия до Азербайджана) и его присоединения к TANAP.

Эксперты не исключают, что «Газпром» проведёт своп с азербайджанским газом через TAP, о чём уже говорилось на рынке. Потребности в голубом топливе как в Европе, так и в Турции в последние годы растут очень быстро, в связи с чем российский «Турецкий поток» и TANAP не будут конкурентами, а смогут дополнить друг друга. Для энергетической безопасности и стабильности Турции каждый из них будет играть важную роль. Как неоднократно заявляли в Баку, проект TANAP «открыт для третьей стороны».

О том, что один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР, заявлял также и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его мнению, конфигурация газотранспортной системы в «южном коридоре» Турция — Балканы — Италия повысит ликвидность рынков и позволит обеспечить гибкость в вопросе поставок и распределения газа. Министр подчеркнул, что от реализации проекта выгода будет для всех заинтересованных стран. В то же время называть «Турецкий поток» альтернативой TAP никак нельзя, говорил Мантуров. Для энергетической безопасности и стабильности каждый из них будет играть важную роль.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что помимо TAP российский газ может пойти и через Болгарию, Сербию, Венгрию в Австрию (на газораспределительный центр в Баумгартене) или в рамках проекта «Посейдон». Многое, по его словам, будет зависеть здесь от позиции, которую займёт Брюссель, который фактически сорвал ранее строительство «Южного потока» через территорию Болгарии.