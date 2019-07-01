Строительство важнейшего для Азербайджана, Средиземноморья и Европы Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершилось. Благодаря его мощностям европейцы смогут с 1 июля получать азербайджанский газ.

TANAP, приведённый в состояние готовности для транспортировки голубого топлива, является основной частью мегапроекта «Южный газовыйо коридор». По данным ГНКАР (SOCAR), стоимость реализации проекта составила менее $7 млрд. Изначально общие затраты на строительство оценивались в $11,7 млрд, но в результате принятия решений по купле-продаже в ходе реализации проекта в выгодный момент и повышении выгоды по управлению TANAP, получилось завершить работы за существенно меньшую сумму.

Ожидается, что по TANAP до конца года будет запущено 3 млрд кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, который пройдёт из Азербайджана через Грузию, а также Турцию к Греции. В июне 2018 года состоялось торжественное открытие газопровода.

В дальнейших планах — соединить TANAP с Трансадриатическим газопроводом (ТАР), по нему поставки газа начнутся в Евросоюз в начале следующего года. Поначалу пропускная способность TANAP составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых турецким партнёрам достанется порядка 6 млрд кубометров, остальной объём пойдёт европейским покупателям. В дальнейшем мощность трубы может вырасти до 31 млрд кубометров. Предварительные договорённости с европейскими потребителями о покупке газа в рамках TANAP уже есть на ближайшие 25 лет на сумму $200 млрд.

Первоначальная мощность ТАР — около 10 млрд кубометров газа в год, при этом есть возможность увеличить пропускную способность в два раза. Стоимость постройки этого газопровода составляет $4,5 млрд. Ранее американский конгрессмен Девин Нунес призывал Европу поддержать прокладку Трансадриатического газопровода, чтобы противостоять Москве. С помощью TAP он предлагал снизить зависимость от российского газа.

В августе 2018 года главы Прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря — исторический для региона документ, работа над которым велась с 1996 года. Благодаря конвенции удалось снять практически все правовые преграды для строительства Транскаспийского газопровода (по дну Каспия до Азербайджана) и его присоединения к TANAP.

Дальнейшее партнёрство

Эксперты не исключают, что «Газпром» проведёт своп с азербайджанским газом через TAP, о чём уже говорилось на рынке. Потребности в голубом топливе как в Европе, так и в Турции в последние годы растут очень быстро, в связи с чем российский «Турецкий поток» и TANAP не будут конкурентами, а смогут дополнить друг друга. Для энергетической безопасности и стабильности Турции каждый из них будет играть важную роль. Как неоднократно заявляли в Баку, проект TANAP «открыт для третьей стороны».

О том, что один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР, заявлял также и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его мнению, конфигурация газотранспортной системы в «южном коридоре» Турция — Балканы — Италия повысит ликвидность рынков и позволит обеспечить гибкость в вопросе поставок и распределения газа. Министр подчеркнул, что от реализации проекта выгода будет для всех заинтересованных стран. В то же время называть «Турецкий поток» альтернативой TAP никак нельзя, говорил Мантуров. Для энергетической безопасности и стабильности каждый из них будет играть важную роль.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что помимо TAP российский газ может пойти и через Болгарию, Сербию, Венгрию в Австрию (на газораспределительный центр в Баумгартене) или в рамках проекта «Посейдон». Многое, по его словам, будет зависеть здесь от позиции, которую займёт Брюссель, который фактически сорвал ранее строительство «Южного потока» через территорию Болгарии.

The Trans Anatolian Natural Gas Pipeline ( #TANAP ), the major segment of the Southern Gas Corridor is ready to supply #Azerbaijan gas directly to #Europe from July 1, 2019 #Turkey

pic.twitter.com/NXjhOO9PnR — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 1 июля 2019 г.

При этом если Турция сможет замкнуть на себе значительные объёмы газового транзита, то это станет дополнительным вызовом для Европы, которой придётся считаться с мнением Анкары. По итогам 2017 года потребление природного газа в Турции увеличилось по сравнению с 2016-м на 16% и достигло 53,5 млрд кубометров. Став своего рода газовым хабом для Южной Европы, Турция сможет не только получать деньги от транзита, но и влиять на ценообразование.

Между тем, согласно концепции социально-экономического развития Азербайджана и прогнозов на 2019−2022 годы, правительство республики планирует постепенно наращивать транспортировки газа. Согласно расчётам кабмина, в 2019 году этот показатель составит 23,5 млн тонн, в 2020 году — 28,3 млн тонн, в 2021 году — 33,8 млн тонн, а в 2022 году достигнет 36,1 млн тонн.

По прогнозу Wood Mackenzie, к 2035 году потребление газа в Европе увеличится до 546 млрд кубометров. И TAP не является здесь конкурентом для проектов «Газпрома» как в Турции, так и на европейском рынке. Логичнее было бы говорить о партнёрстве, которое, как считают аналитики, лишь будет развиваться.

В беседе с News.ru аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов подчеркнул, что за счёт поставок по газопроводу TANAP Болгария сможет удовлетворять порядка трети своего потребления газа, Греция — пятую часть и Италия — порядка 10%.

Пока строительство продолжения турецкого участка газопровода на территории Европы — TAP не завершено. В разное время велись разговоры о возможности расширения „Южного газового коридора“ в будущем. Сотрудничество с „Газпромом“ на последующих стадиях реализации проекта теоретически возможно Сергей Капитонов аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково»

По мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, проект TANAP сможет окупиться через 10 лет.