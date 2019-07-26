https://static.news.ru/photo/8310641a-afda-11e9-a302-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер изучит возможность реформирования Всемирной торговой организации. Соответствующее распоряжение дал президент США Дональд Трамп.

По мнению американского лидера, богатые государства присваивают себе статус развивающихся стран, чтобы избегать правила ВТО. В связи с этим он призвал реформировать существующую систему.

ВТО сломана, — написал Трамп в Twitter.

The WTO is BROKEN when the world’s RICHEST countries claim to be developing countries to avoid WTO rules and get special treatment. NO more!!! Today I directed the U.S. Trade Representative to take action so that countries stop CHEATING the system at the expense of the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Южная Корея вынесет вопрос о введённых Японией в её отношении торговых санкциях на обсуждение во Всемирной торговой организации. 1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом трёх видов материалов, необходимых для производства гаджетов.