https://static.news.ru/photo/c170214c-ac5f-11e9-88fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ÅíÔ/Xinhua/Global Look Press

Южная Корея вынесет вопрос о введенных Японией в её отношении торговых санкциях на обсуждение во Всемирной торговой организации. 1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом трёх видов материалов, необходимых для производства гаджетов.

На заседании Генерального совета организации в Женеве выступит заместитель министра по юридическим вопросам Ким Сын Хо. Планируется, что он обратится к государствам-членам ВТО с речью, в которой поднимет вопрос о нарушении Японией принципов свободной торговли, а также необходимости отмены экспортных ограничений.

Это выступление призвано «подтолкнуть международное сообщество к оказанию давления на Японию», сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

Причина санкций со стороны Токио — подрыв доверия к Сеулу. Как заявил генсекретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга, ограничения были введены из соображений безопасности, так как производимая корейцами продукция может быть использована в военных целях, писал News.ru.

Отношения Токио и Сеула испортились осенью 2018 года из-за требований последнего выплатить компенсацию четырём корейским работникам за подневольный труд во время Второй мировой войны. Япония считает, что вопрос давно закрыт.