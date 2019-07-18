Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что пальмовое масло лишится привычных льгот по НДС. Планируется, что продукту вернут ставку 20% вместо ранее действовавшей в 10%. При этом ввоз пальмового масла в Россию лишь увеличивается месяц к месяцу. Что будет с ценами на магазинных прилавках — изучал News.ru.

Увеличение импорта пальмового масла в РФ, по итогам 2018 года превысивший отметку 1 млн тонн, привёл к тому, что мы вышли в мировые лидеры по его закупке. Сам импорт по сравнению с 2017 годом, согласно информации Росстата, возрос на 20%. В январе—апреле 2019 года этот показатель был равен 361,6 тысячи тонн.

Как пообещал Володин, вопрос об изменениях льгот пальмового масла будет рассмотрен Госдумой 18 июля. Позднее он уведомил, что все фракции нижней палаты парламента поддерживают поправку об отмене льготного НДС на пальмовое масло. Рассмотрение состоится на следующей неделе, а до конца весенней сессии будет принято соответствующее решение.

Однако источники News.ru в нижней палате парламента рассказали, что шансы, что данную инициативу успеют рассмотреть в июле, практически минимальны. Скорее всего, вопрос будет перенесён сентябрь, утверждают собеседники портала.

«Сначала вопрос надо расписать соответствующему комитету, потом комитет рассматривает нюансы, готовит документы. Потом это отдаётся в совет Госдумы, и только тогда происходит заседание», — сказал источник.

Однако на другой чаше весов стоят многочисленные жалобы россиян на использование в пище пальмового масла. Этот вопрос как раз обсуждался на встрече депутатов с главой правительства Дмитрием Медведевым по теме реализации национальных проектов.

Ahmad Widi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Согласно оценке населения, качество продуктов, в составе которых есть пальмовое масло, заметно снижается, а также даже может нанести вред здоровью.

Принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%. Планируем внести необходимые законодательные инициативы. Вячеслав Володин спикер Госдумы

Между тем пальмовое масло остаётся одним из наиболее используемых растительных жиров в техническом производстве молочной продукции. Однако тот же Минсельхоз выступал с инициативой запрета добавления растительных жиров в молочные продукты. Новые правила маркировки «молочки» с растительными жирами вступили с 1 июля 2018 года, но по инициативе производителей эту категорию исключили из списка товаров, которые должны пройти обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Также пальмовое масло повсеместно используют в косметической и фармацевтической промышленности.

Есть ли вред?

Минздрав успел отреагировать на новую депутатскую инициативу, предупредив, что пальмовое масло совершенно безвредно. При этом у ведомства есть вопросы к правильности его очистки и соблюдении всех норм транспортировки, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. По его словам, поначалу очищенное пальмовое масло даже использовали для производства детского молока. Более того, оно способствует профилактике развития атеросклероза. Представитель Минздрава также добавил, что производитель не должен обманывать потребителей, и если в составе продуктов имеется пальмовое масло, то об этом необходимо информировать на упаковке.

Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Само по себе пальмовое масло почти в три раза дешевле молочного жира, что приводит к снижению себестоимости изделий пищевой промышленности. Кроме того, у него довольно большой срок хранения и такое масло хорошо выдерживает перепады температур, что выгодно при его транспортировке.

Как пояснил News.ru исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин, до сих пор льготный режим для пальмового масла был продиктован его низкой стоимостью, доступностью и хорошим жирно-кислотным составом, так как в нём нет полиненасыщенных жирных кислот.

Льготы для пальмового масла были введены 31 декабря 2004 года, чтобы сделать продукты питания более доступными на прилавках. Дмитрий Гелемурзин исполнительный директор Goldman Group

По его словам, зачастую на прилавки попадают товары низкого качества, которые вредят здоровью россиян. Были даже выявлены случаи, когда масло везли в нефтяных танкерах, напомнил он.

В свою очередь ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов пояснил, что пальмовое масло — это один из самых дешёвых видов растительного жира, поэтому его используют в производстве самых недорогих продуктов массового потребления. Также, по его мнению, ещё одной причиной значительной закупки масла может быть возможный бартер между Россией и Индонезией, которая является главным поставщиком пальмового масла в РФ.

В свою очередь, высокий спрос на дешёвые продукты связан с низким уровнем жизни населения России, но несмотря на это, в последнее время появилось много жалоб на продукты с содержанием пальмового масла. Можно сказать, появилось даже движение против использования пальмового масла. Номинально, в этой связи чиновники пытаются учесть настроения населения, а фактически повышение НДС снова ударит по кошелькам самых необеспеченных граждан, которые потребляют такую продукцию. Анар Исмаилов ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер»

Учитывая эту и другие инициативы, можно ожидать продолжение падения чистого располагаемого дохода населения. При этом рост цены на пальмовое масло вряд ли заставит производителей убрать его из состава, потому что реального дешёвого заменителя нет.

Депутаты же планируют, что с введением дополнительного НДС на рынках появится больше продукции без пальмового масла, но это произойдет далеко не сразу, производителям необходимо найти аналог этой продукции, соответственно, поднимутся цены на товары, в которых есть пальмовое масло.

Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков рассказал News.ru, что в 2004 году, когда пальмовое масло вместе с огромным количеством других продуктов питания получило налоговые льготы, широкого распространения оно не имело, да и к тому же уровень жизни граждан увеличивался, что позволяло потреблять более качественную продукцию.

В 2014 году после появления санкций, изоляции России и девальвации рубля условия резко поменялись. Руководство страны, налаживая контакты с новыми партнёрами, искало экономические точки соприкосновения. С Индонезией заключались полубартерные сделки на поставку российских истребителей. В мире начали усиливаться тренды по использованию пальмового масла при производстве недорогих продуктов питания. Антон Быков главный аналитик ЦАФТ

И всё это очень удачно легло на продолжительное снижение уровня жизни россиян, которые начали экономить на еде, склоняясь к менее качественной продукции. Российские производители также всё больше начали прибегать к экономическим трюкам использования дешёвого пальмового масла, которые позволяют оставаться на плаву даже на фоне падающего потребительского спроса.

Скорее всего, считает он, производители продуктов питания в свете «заботы» о здоровье людей, переложат увеличение налогового бремени на граждан, подняв цены. Это может заметно отразиться на продуктовой инфляции, учитывая, что по самым скромным оценкам пальмовое масло добавляется в половину продуктов, которые употребляют россияне.

В свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что сохранение льгот для пальмового масла произошло по причине его неоднозначного принятия учёными. Сейчас же отношение к нему изменилось кардинально: вводятся требование о маркировке, отдельных полках и т.д., так что происходящее сейчас вполне закономерно.