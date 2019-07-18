https://static.news.ru/photo/7c703b8e-a941-11e9-b53a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Raimund Kutter/imageBROKER.com/Global Look Press

Россияне стали есть больше устриц. Спрос на деликатес стремительно растёт. Согласно данным Росрыболовства, только на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 тонн.

В Приморском крае в 2018 году на специальных аквафермах было выращено 1,26 тыс. тонн таких моллюсков. Этот показатель в 14 раз превысил объёмы 2017 года. В несколько раз выросло производство устриц в Крыму и Севастополе. Только с января по июнь на полуострове выращено больше устриц, чем за весь 2018 год, — 802 тонны. Вместе с аквакультурным производством вырос и вылов моллюска в открытом море.

Рост рынка обусловлен ответными мерами на антироссийские санкции. До 2014 года устрицы в России практически не производились, моллюски завозились из Евросоюза. В 2014 году поставки деликатеса в Россию были запрещены, и Росрыболовство стало стимулировать инвесторов развивать производство устриц для отечественного рынка. Для этого ведомство начало активно проводить аукционы, на которых разыгрывались участки в Приморье под разведение марикультуры, в том числе устриц, отмечает РБК .

Ранее News.ru писал, что объём выращенных в Республике Крым товарных устриц в 2018 году составил 174 тонны. В Крыму работают 10 мидийно-устричных хозяйств. Их продукция поставляется на местный рынок, в соседние регионы Юга России, а также в Москву и Санкт-Петербург.