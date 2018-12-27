Кого уволят в 2019 году

https://news.ru/storage/news/281b8e158b39247187981008f7424267/2b9d01f3-7954-43f1-84ca-81f79f1aa85d_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Большинство сокращений произойдёт в банковской и транспортной сферах

Ситуация на рынке труда стабильная, и ни массовых увольнений, ни резкого роста безработицы не ожидается. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проводимого Минтрудом еженедельно. Сам мониторинг основан на данных о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости, заявили в пресс-службе ведомства.

«Информация газеты „Известия“, что Минтруд проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности», — прокомментировали в ведомстве.

Цифры и суть вопроса

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитическую записку Минтруда (документ был представлен в правительственную комиссию по регулированию социально-трудовых отношений) сообщили, что потеря работы грозит более чем 230 тысячам россиян, в первую очередь, жителям Москвы и Санкт-Петербурга. В документе, на который ссылается издание, действительно говорится, что «численность работников, предполагаемых к высвобождению» по состоянию на 12 декабря 2018 года составляет 230 тысяч 752 человека. Однако это число лишь на 2,1% больше, чем неделей ранее, отмечается там же.

«Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе. В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет», — заявил Минтруд, заметив, что в ведомстве отслеживают риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям.

Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тысяч организаций, с общим штатом в 12 млн человек, пишут, в свою очередь, «Известия». Риском увольнения в ведомстве считают планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени. Этот дамоклов меч висит, прежде всего, над персоналом банков и других финансовых структур — 30,5 тысяч человек.

Информация к размышлению

АГН «Москва»

Между тем, опровержение Минтруда не отменяет самой темы и не ставит под сомнение тот факт, что именно банковская сфера лидирует сегодня по числу увольнений. Трудно оспорить и то обстоятельство, что количество кредитных организаций в России продолжает сокращаться, а их руководство вынуждено оптимизировать персонал.

Каждый год Банк России «отстреливает» 10−15% коммерческих банков, напоминает экономист Яков Миркин. По его словам, в 2014-м пали 89 кредитных организаций (9,6% от общего числа на начало года), в 2015-м — 101 (12,1%), в 2016-м — 110 (15%), в 2017-м — 62 (10%), в 2018-м — 71 (12,7%, на 1 декабря).

«Как организованно и неустрашимо идет их отстрел! Это значит — сюрприз! — что в 2019 году исчезнут ещё 60 — 70 кредитных организаций. Будьте осторожней со своими вкладами и счетами своего бизнеса!» — предупреждает аналитик.

О том, что ЦБ продолжает зачистку банковской системы, о развернувшейся там тотальной цифровизации, которая коснулась, прежде всего, коммунальных платежей и переоформления вкладов, рассуждает доктор экономических наук Сергей Смирнов.

«Только что проходил по Басманной улице, где некогда располагалось большое отделение Сбербанка. Сейчас все окна заклеены, видны только зелёные рамы. Очевидно, что из-за развития цифровых технологий не нужны будут в прежнем количестве не только сотрудники банков, но и аудиторы, и бухгалтеры», — говорит он News.ru.

Незначительная величина

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В сфере транспорта, пишут «Известия», под сокращение могут попасть 27,7 тысяч человек, а в сфере производства электрооборудования, вычислительной и измерительной техники — 16,6 тысяч. Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергоресурсов, производства и передачи электроэнергии (14,4 тысяч), производства машин и оборудования (11,7 тысяч), автомобилестроения (8,2 тысяч), производства стройматериалов (6,2 тысяч).

Конечно, 230 тысяч подлежащих сокращению — весьма незначительная величина на рынке труда, который всё это спокойно проглотит, и денег на выплату пособий по безработице тоже хватит, заметил Смирнов. Что касается прогноза по транспорту, то, по словам эксперта, он связан с ожидаемым уменьшением объёма перевозок (из-за в целом стагнирующей экономики) и некой планируемой оптимизацией в расчёте на одного занятого в этой отрасли.

Насчёт того, что сокращения коснутся в основном жителей Москвы и Санкт-Петербурга, эксперт заметил, что это в порядке вещей.