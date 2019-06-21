Минфин предлагает создать в Москве и Петербурге магазины беспошлинной торговли для работающих в России дипломатов и их семей, а также персонала дипмиссий. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.
Как следует из документа,
Владеть такими точками торговли смогут зарегистрированные в России компании, входящие в реестр хозяев магазинов беспошлинной торговли и учреждённые ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России».
С данным ФГУП магазины будут должны согласовывать ассортимент товаров, которые подпадают под таможенную процедуру беспошлинной торговли.
Торговля в таких магазинах будет вестись в рублях, долларах США и евро. Они должны быть оборудованы системой круглосуточного видеонаблюдения. При этом на их складах будет запрещено хранить посторонние товары.
Как писал News.ru, ранее Минкомсвязь и Минпромторг не поддержали предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора от стоимости покупок в зарубежных онлайн-магазинах.