https://static.news.ru/photo/c3144778-942f-11e9-8e1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Waldhaeusl, F./Arco Images GmbH/Global Look Press

Минфин предлагает создать в Москве и Петербурге магазины беспошлинной торговли для работающих в России дипломатов и их семей, а также персонала дипмиссий. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Как следует из документа, выложенного на портале проектов нормативных актов, покупки там можно будет совершать только по предъявлению документа об аккредитации при МИДе.

Владеть такими точками торговли смогут зарегистрированные в России компании, входящие в реестр хозяев магазинов беспошлинной торговли и учреждённые ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России».

С данным ФГУП магазины будут должны согласовывать ассортимент товаров, которые подпадают под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

Торговля в таких магазинах будет вестись в рублях, долларах США и евро. Они должны быть оборудованы системой круглосуточного видеонаблюдения. При этом на их складах будет запрещено хранить посторонние товары.

Как писал News.ru, ранее Минкомсвязь и Минпромторг не поддержали предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора от стоимости покупок в зарубежных онлайн-магазинах.