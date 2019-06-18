https://static.news.ru/photo/28b80f56-91bf-11e9-b216-fa163e074e61_1024.jpg Александр Ткачёв Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Рейтинг самых больших и наиболее дорогих земельных наделов в России составили эксперты издания Forbes. Оказалось, что 20 крупнейших землевладельцев контролируют в России 7,87 млн га. Это сравнимо по площади с территорией европейского государства, такого как Чехия.

Стоимость всей земли составляет 471,7 млрд рублей ($7,3 млрд).

Самым дорогим земельным наделом в России владеет семья бывшего министра сельского хозяйства и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва. Фирма «Агрокомплекс» распоряжается 649 тыс. га, стоимость которых оценивается в 68,5 млрд рублей.

При этом самая большая по площади территория — у крупнейшего производителя мяса в стране «Мираторг» братьев Линников. Компания владеет 1 млн га, однако по стоимости эти земли лишь на третьем месте, так как расположены большей частью в Центральном федеральном округе, где стоимость гектаров почти втрое ниже, чем на Кубани.

Авторы исследования отмечают кардинальное изменение тенденции в целях владения крупными земельными участками. Если ещё 15 лет назад территории бывших совхозов и колхозов скупали под массовое строительство, чтобы возводить жилые кварталы, коттеджные посёлки или торговые центры, то сейчас наделы используют по прямому назначению: сельское хозяйство стало высокорентабельным бизнесом.

Ранее, как писал News.ru, Минэкономразвития подготовило законопроекты, предусматривающие изъятие частных земельных участков, если те используются с отклонением от требований пожарной безопасности. К таким нарушениям, в частности, относится зарастание участка травой или скопление на нём бытовых отходов.