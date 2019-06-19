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Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев заявил о важности либерализации воздушного пространства по седьмой степени свободы. Это позволит иностранным авиакомпаниям прилетать в Россию для продолжения рейсов в другое государство.

Если это произойдёт, то туристическая инфраструктура Петербурга может вырасти в разы, — заявил он. По его словам, в ближайшие годы аэропорт займётся решением вопросов глобального характера, так как Санкт-Петербург обладает...