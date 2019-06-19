Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, каким образом происходит формирование цен на кофе в воздушной гавани. Он заявил, что стоимость товаров и услуг зависит от политики арендаторов.
По словам Сергеева, пропорция авиационных и неавиационных доходов в петербургском аэропорту составляет 80% на 20%. При этом за рубежом этот показатель — 50% на 50%. Он уточнил, что администрация старается сегментировать услуги в соответствии с потребностями посетителей.
Привлечь арендаторов и для тех, кто может заплатить много и хочет посидеть в хорошем кресле, и для тех, кто бежит и взял чашку кофе, — это одна из наших ключевых задач в работе по развитию неавиационной коммерции, — пояснил Сергеев.
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