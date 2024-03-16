Звезду «Тихого Дона» обокрали в Петербурге РЕН ТВ: Маковецкого обокрали на 195 тысяч рублей в Петербурге

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Сергей Маковецкий

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что народного артиста России Сергея Маковецкого, наиболее известного зрителям по ролям в сериалах «Тихий Дон» и «Ликвидация», обокрали в Санкт-Петербурге. По информации телеканала, у артиста похитили почти 195 тысяч рублей во время пребывания в отеле.

По данным канала, после выступления Маковецкий отправился гулять по городу вместе с родственниками. Рюкзак, в котором лежали деньги, он передал через водителя сотруднику гостиницы, чтобы его поместили в камеру хранения. Вернувшись с прогулки, актер забрал сумку и обнаружил, что конверт с деньгами пропал.

Ранее у российского шоумена Стаса Барецкого украли Phone 11 в московском клубе «Газгольдер», принадлежащем рэперу Басте. Пропажу смартфона артист обнаружил утром после корпоратива. По его словам, телефон отыскали с помощью его «связей в МВД» через несколько часов после кражи. Барецкий также добавил, что не особо нуждался в этом смартфоне, поскольку у него есть более современная модель с кристаллами Swarovski.

Актриса Наталья Бочкарева ранее написала заявление в полицию после того, как обнаружила пропажу 200 тысяч рублей. В день пропажи она ездила по ресторанам и при оплате счета не обнаружила денег. По словам артистки, незадолго до посещения заведения она положила кошелек в карман пальто.