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Звезду фильма «Две судьбы» Сергеева нашли мёртвым

12:31, 31 мая 2021
Филимон Сергеев Филимон Сергеев Фото: kino-teatr.ru

Российский и советский актёр театра и кино Филимон Сергеев найден мёртвым в своей квартире. Он не дожил до своего 80-летия больше двух месяцев, пишет 5-tv.ru.

Тело артиста обнаружили в его московской квартире в одном из домов по Верхней Красносельской улице. Признаки насильственной смерти не выявлены. Предполагается, что Сергеев умер по естественным причинам за три часа до того, как его нашли. Труп отвезли в морг.

Сергеев известен зрителям по ролям в десятках фильмов и сериалов. Наибольшую известность ему принесла работа в телесериалах «Две судьбы» и «Россия молодая». Также он написал несколько книг прозы и сборников стихов.

Ранее стало известно, что в США скончался известный актёр телесериалов Гэвин Маклауд. Ему было 90 лет. Последние несколько месяцев состояние Маклауда ухудшалось. Первая известность пришла к Маклауду в 50-х годах XX века, когда он стал появляться на ТВ в роли злодеев. Наибольшей известности актёр достиг, исполняя роль сценариста новостей Мюррея Слотера в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур» и роль капитана судна Меррилла Слотера в сериале «Лодка любви».

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