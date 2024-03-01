Звезда «Сватов» объяснил причину эмиграции из России Актер из «Сватов» Александр Феклистов эмигрировал в Испанию

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Александр Феклистов

68-летний российский актер Александр Феклистов, известный по роли Сан Саныча в телесериале «Сваты», заявил, что его отъезд из России — это не релокация, а эмиграция. Артист добавил, что после начала СВО еще какое-то время жил и работал в Москве, несмотря на открытую поддержку Украины, после чего спектакли с его участием начали отменять. Переехавший в Испанию Феклистов подчеркнул, что в ближайшее время не собирается возвращаться на родину.

Это не релокация, это эмиграция, и это пришло почти сразу, как только пришло решение — «надо уезжать». Я еще некоторое время работал в Москве, думал, что мы со зрителем нужны друг другу. Но, к сожалению, потом стали закрываться спектакли, и не осталось возможности контакта. Не понятно, на каком основании. Я абсолютно был к этому готов... Вернуться в Россию пока не планирую, не вижу для себя такой возможности, — прокомментировал свою эмиграцию Феклистов.

Феклистов отметил, что разочаровался в некоторых своих коллегах из-за позиции по СВО. По его словам, ему «все давно поятно про Михалкова».

Актер заявил, что ему «больно» смотреть на то, что Владимир Машков разместил букву Z на фасаде Московского театра Олега Табакова.

Ранее телеведущий Тигран Кеосаян заявил, что власть должна «расставить флажки» на случай возвращения уехавших из страны артистов. По его словам, знаменитости должны понимать, что некоторые вещи им делать категорически нельзя. Например, обижать ветеранов СВО, потому что теперь они — это элита, заявил режиссер.

Кеосаян также признавался, что не может нормально воспринимать Аллу Пугачеву и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавших в Израиль и заявляющих, что они гордятся этой страной. Вместе с тем он возмутился, почему эти «патриоты» прибыли на Кипр, а не вступили в ЦАХАЛ.