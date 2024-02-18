«Расстрел и пожизненное»: Кеосаян о том, что делать со сбежавшими артистами Кеосаян призвал власти «расставить флажки» на случай возвращения артистов в РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Тигран Кеосаян

Власть должна «расставить флажки» на случай возвращения уехавших из страны артистов, заявил телеведущий Тигран Кеосаян в выпуске «Новых русских сенсаций» на НТВ. По его словам, знаменитости должны понимать, что некоторые вещи им делать категорически нельзя. Например, обижать ветеранов СВО, потому что теперь они — это элита, заявил режиссер.

Они здесь не нужны для зарабатывания денег. Власти должны «флажки ставить». Вот сюда больше нельзя, а вот если сюда пойдешь — расстрел, а сюда — пожизненное. Нельзя никому пытаться обижать инвалида, пришедшего с СВО. Это очень четко надо показывать, что это они — элита. И неважно, какой у них бэкграунд, — заявил Кеосаян.

Телеведущий добавил, что все же верит в способность человека пересмотреть свои взгляды. По его словам, некоторые артисты даже способны деятельно доказать, что их позиция изменилась. О реальном раскаянии может свидетельствовать помощь фронту, указал он.

Ранее Кеосаян признался, что не может нормально воспринимать Аллу Пугачеву и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавших в Израиль и заявляющих, что они гордятся этой страной. Вместе с тем он возмутился, почему эти «патриоты» прибыли на Кипр, а не вступили в ЦАХАЛ.