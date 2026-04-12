Звезда фильмов «Бэтмен» и «Темный рыцарь» скончался на 88-м году жизни Актер фильмов «Бэтмен» и «Темный рыцарь» Нолан умер в возрасте 87 лет

Британский киноактер Джон Нолан скончался на 88-м году жизни, сообщает газета Herald, издающаяся в Стратфорде-апон-Эйвоне. Актер ушел из жизни 11 апреля, детали произошедшего не раскрываются.

С конца 1960-х годов Нолан снялся в десятках фильмов. Наибольшую известность ему принесли роли в таких картинах, как «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк».

Он приходился дядей знаменитому британскому режиссеру, обладателю двух премий «Оскар» Кристоферу Нолану. Кроме того, его связывают родственные нити со сценаристом Джонатаном Ноланом.

