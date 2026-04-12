Звезда фильмов «Бэтмен» и «Темный рыцарь» скончался на 88-м году жизни

12 апреля 2026 в 03:17

Актер фильмов «Бэтмен» и «Темный рыцарь» Нолан умер в возрасте 87 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британский киноактер Джон Нолан скончался на 88-м году жизни, сообщает газета Herald, издающаяся в Стратфорде-апон-Эйвоне. Актер ушел из жизни 11 апреля, детали произошедшего не раскрываются.

С конца 1960-х годов Нолан снялся в десятках фильмов. Наибольшую известность ему принесли роли в таких картинах, как «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк».

Он приходился дядей знаменитому британскому режиссеру, обладателю двух премий «Оскар» Кристоферу Нолану. Кроме того, его связывают родственные нити со сценаристом Джонатаном Ноланом.

Ранее сообщалось, что умер актер Алексей Наумов, наиболее известный по сериалу «Следствие ведут знатоки» и фильму «Бег». Киноактриса Наталия Белохвостикова в соцсети «ВКонтакте» проинформировала, что артист скончался на 66-м году жизни. Алексей Наумов родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве он снялся в нескольких знаковых картинах и больше всего известен по роли Петьки Щеглова.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
