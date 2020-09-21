Жительница Нидерландов помогла вернуть России блюдо Николая II

https://static.news.ru/photo/71f289e4-fcb2-11ea-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Царское Село/vk.com

Коллекция музея-заповедника «Царское Село» пополнилось ценным историческим экспонатом — деревянным блюдом царя Николая II.

Антиквариат был случайно обнаружен любительницей русского искусства из Нидерландов на интернет-аукционе. Женщина рассказала о находке меценату из Тамбова. В результате меценат выкупил лот и подарил «Царскому Селу».

Как выяснилось, блюдо ранее находилось в исторической коллекции Александровского дворца. Оно было подарено царю 7 декабря 1914 года тамбовским дворянством. Сам уникальный предмет сделан из ореха, на нём есть серебряные накладки 84-ой пробы с полудрагоценными камнями и дарственная надпись. Изготовила блюдо ювелирная мастерская, которая поставляла изделия для императорского двора.

Императору подарили этот предмет в Тамбове, во время одного из его путешествий по стране. Посмотреть на новый экспонат можно будет после его реставрации, пишут «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты передали России 16 исторических документов, которые были похищены из архивов в начале 1990-х. Все бумаги подписаны лично императором Николаем II. Церемония возвращения артефактов прошла 18 сентября 2019 года в резиденции посла США в РФ Спасо-хаус. В американской дипмиссии пояснили, что документы были обнаружены в результате расследования, проведённого Министерством внутренней безопасности США,