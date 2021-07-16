Жена Боярского рассказала о его состоянии

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, как чувствует себя на сегодня знаменитый артист. Актёр находится в Боткинской больнице, куда его доставили несколько дней назад, сообщает «Комсомольская правда. Санкт-Петербург».

По словам супруги Боярского, он ещё не совсем выздоровел .

Температуры у него нет, слава Богу. Но он ещё не совсем выздоровел. По поводу самочувствия — ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало, — рассказала актриса.

Домой Боярский сможет попасть только после получения на руки отрицательного теста на коронавирус. По словам Луппиан, сам артист мечтает поскорее выписаться из больницы и попасть домой. Но это может произойти не раньше, чем на следующей неделе.

Михаил Боярский был госпитализирован в больницу с коронавирусом 14 июля. Дома из-за аномальной жары он почувствовал себя плохо. Родственники решили вызвать врачей.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом народный артист России Михаил Боярский находится под наблюдением врачей и два дня назад сдал все необходимые анализы. В настоящий момент он чувствует себя хорошо, находится в стационаре и читает книги.