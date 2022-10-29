Запашный заявил, что мировое сообщество вытирает ноги о Хаматову Запашный: уехавшие из России звезды никому не нужны на Западе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Уехавшие из России на фоне проведения специальной военной операции на Украине звезды «никому не нужны на Западе», заявил народный артист РФ, директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Он убежден, что мировое сообщество «вытирало и вытирает ноги о них, начиная с Чулпан Хаматовой». Запашный выступил на конференции «Мобилизация культуры, или Культура отмены» с участием депутатов Госдумы, культурных и общественных деятелей, передает журналист NEWS.ru.

Запашный признался, что неоднократно пытался общаться в соцсетях с известными людьми, которые критически относятся к СВО и «ругают Россию». Однако понимания, по его словам, не нашел: «Они стоят на своем, пытаясь при этом стать героями для какого-то мирового сообщества». Однако эти попытки, убежден Запашный, напрасны.

Очевидно же, что наши звезды, которые уехали за рубеж, там на Западе никому не нужны. Мировое сообщество о них как ноги вытирало, так и вытирает. Начиная с Чулпан Хаматовой и заканчивая актерами, которые, конечно же, не будут сниматься ни в каком зарубежном кино, — заявил артист.

Ранее Запашный выразил мнение, что своим поведением и высказываниями о специальной военной операции ряд деятелей культуры «дискредитируют само понятие культурного человека». Он призвал лишать гражданства, званий и наград тех артистов, которые «хамят России».