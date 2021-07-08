Запашный объяснил, зачем Меньшов критиковал власть

Народный артист РФ, гендиректор московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный оценил политические высказывания кинорежиссёра Владимира Меньшова, с которым пришёл проститься на церемонию гражданской панихиды. Дрессировщик объяснил цель, которую преследовал критиковавший власть Меньшов. Слова Запашного привёл корреспондент NEWS.ru, работавший на панихиде.

Я был знаком с Владимиром Меньшовым. Это незабываемо. Меньшов — наше всё. Вот если про Пушкина так говорят, то и про Меньшова так можно сказать — про человека, который отдал всё для страны, — оценил вклад режиссёра Запашный.

Народный артист РФ напомнил: Меньшов был не только творцом, но и гражданином. Режиссёр нередко высказывался о происходящем в стране. И не всегда комплиментарно.

Недавно читал его критику, которую он позволял себе в сторону власти. Она не была какой-то хайповой, либеральной. Она была по делу. Человек говорил правду. Человек жил не только кинематографом, не только театром, но и судьбами других людей, которых он показывал на экране. Это очень важно. И таких мало, — отметил директор цирка.

Запашный добавил, что не представляет, кто из современных российских режиссёров сможет принести стране «Оскар». Он назвал Владимира Меньшова, в своё время завоевавшего приз американской киноакадемии за фильм «Москва слезам не верит», и Никиту Михалкова, получившего награду за «Утомлённых солнцем», «последними из могикан».

Накануне стало известно, что председатель Союза кинематографистов Никита Михалков не сможет присутствовать на прощании с Меньшовым по состоянию здоровья.

Владимира Меньшова похоронили 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве, NEWS.ru вёл прямую трансляцию прощания и похорон режиссёра.