«Я никогда не боялась быть некрасивой»: Нонне Гришаевой — 50

Российская актриса и пародистка Нонна Гришаева отмечает 21 июля юбилей, ей исполняется 50 лет. Актриса прославилась благодаря ролям в ситкомах телеканала СТС, среди которых «Папины дочки», «Кто в доме хозяин?» и «Моя прекрасная няня». Гришаева также известна как постоянная участница проектов «Квартета И».
Актриса признавалась: на сцене она может прикинуться кем угодно — и красавицей, и уродиной. «Я никогда не боялась быть некрасивой», — говорила она. А в 2014-м губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил Гришаеву художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя. С тех пор она целиком отдалась театру.
Перевоплощения Нонны Гришаевой на сцене театра и в кино — в фотогалерее NEWS.ru.
В спектакле «Соломенная шляпка»
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
В роли Людмилы Гурченко в спектакле «Люся. Признание в любви»
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В роли Джуди Гарланд в спектакле «Последний луч радуги»
Genrietta Peryan/Global Look Press
В спектакле «Леди Совершенство с Нонной Гришаевой»
mogtyz.ru
В сериале «ГЕЛИЙ-3»
kino-teatr.ru
В сериале «Скрытые мотивы»
kino-teatr.ru
В сериале «Одноклассники смерти»
kino-teatr.ru
В фильме «Срочно выйду замуж»
kino-teatr.ru
В фильме «О чём говорят мужчины»
kino-teatr.ru
С Эвклидом Кюрдзидисом в спектакле «На высоких каблуках»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В фильме «День выборов — 2»
kino-teatr.ru
В фильме «Новогодний переполох»
kino-teatr.ru
Актёры Леонид Барац, Нонна Гришаева и Дмитрий Марьянов в спектакле «День радио — 10 лет»
Михаил Фомичев/РИА Новости
В мюзикле Zorro
Руслан Кривобок/РИА Новости