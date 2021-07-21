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В спектакле «Соломенная шляпка»
Культура

«Я никогда не боялась быть некрасивой»: Нонне Гришаевой — 50

13:29, 21 июля 2021
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
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Российская актриса и пародистка Нонна Гришаева отмечает 21 июля юбилей, ей исполняется 50 лет. Актриса прославилась благодаря ролям в ситкомах телеканала СТС, среди которых «Папины дочки», «Кто в доме хозяин?» и «Моя прекрасная няня». Гришаева также известна как постоянная участница проектов «Квартета И».

Актриса признавалась: на сцене она может прикинуться кем угодно — и красавицей, и уродиной. «Я никогда не боялась быть некрасивой», — говорила она. А в 2014-м губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил Гришаеву художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя. С тех пор она целиком отдалась театру.

Перевоплощения Нонны Гришаевой на сцене театра и в кино — в фотогалерее NEWS.ru.

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