«Я близок к раю»: каким мы запомним Валерия Гаркалина

Народный артист России Валерий Гаркалин умер в больнице в Коммунарке, ему было 67 лет. С 2 октября он лежал в больнице с коронавирусом. Гаркалин в разные годы работал в театре Сатиры в Москве, театре кукол имени Образцова, в независимых театрах и был занят в антрепризах. До признания на театральной сцене у него был грандиозный успех на экране. Первая же роль, профессионального картежника Грека в криминальной драме «Каталы» (1989) Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского, сделала его знаменитым на всю страну. Зрителю он известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Попса», «Жулики», «Ландыш серебристый» и другим. Именно в «Ландыше» герой Гаркалина Роман Кромин сказал: «Лёва, я близок к краю. Всё стоящее уже кем-то создано». Однако самому Гаркалину удалось создать стоящие амплуа и запомниться зрителю. Амплуа актёра на сцене и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.
Кадр из фильма «Ширли-мырли»
kinopoisk.ru
Премьера спектакля «Новый» на сцене театра «Содружество актёров Таганки». Слева направо: Лена, Елена Хмельницкая, Евгений Стеблов, Валерий Гаркалин, Любовь Матюшина. 2000 год
Борис Кавашкин/ТАСС
Сатирический тележурнал «Фитиль». Режиссер Виталий Максимов (слева) и заслуженный артист России Валерий Гаркалин. 2004 год
Юрий Машков/ТАСС
Кинофестиваль «Балтийские дебюты». Заслуженный артист России Валерий Гаркалин с супругой Екатериной (справа) и дочерью Никой
Игорь Зарембо/ТАСС
Актёр Валерий Гаркалин на открытии второго сезона театра «Гоголь-центр»
Зураб Джавахадзе/ТАСС
Актёр Валерий Гаркалин на Вечере воспоминаний в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой. 2015 год
Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Репетиция спектакля «Человек, зверь и добродетель». Актёры Мария Голубкина и Валерий Гаркалин . 2007 год
Виталий Белоусов/ТАСС
Лауреат премии «За вклад в комедию» актёр Валерий Гаркалин на открытии фестиваля «Улыбнись, Россия»
Илья Питалев/РИА Новости