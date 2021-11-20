«Я близок к раю»: каким мы запомним Валерия Гаркалина

В Москве прошёл юбилейный, десятый Бал дебютанток Tatler. Это мероприятие стало первым после начала пандемии. На светском мероприятии присутствовали продюсер Яна Рудковская со своим Александром, модель Алеся Кафельникова, дочка пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, телеведущая Анастасия Ивлеева, певица Полина Гагарина и другие звёзды.

Среди дебютанток оказалась 15-летняя наследница Олега Табакова. Мария пришла красном атласном платье. Её поддержали мама Марина Зудина и старший брат Павел. Самые яркие моменты бала — в галерее NEWS.ru.