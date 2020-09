Jabroni впервые употребил рестлер Железный Шейх в 1980 году, и «Скала» его популяризовал, отмечает Hypebeast. Артист активно использовал его, когда участвовал в лиге World Wrestling Entertainment.

Yes, we put jabroni in the dictionary. We assume @TheRock could smell us cooking up this update the whole time. https://t.co/kNdHhsLYrn