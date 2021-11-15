Вернёт ли Людмила Петрушевская премиальный миллион

Автор некогда популярных пьес Людмила Петрушевская заявила о своём намерении задним числом отказаться от государственной премии в знак протеста против возможной ликвидации Верховным судом РФ общества «Мемориал», уже объявленного иностранным агентом. Понятно, что писательница тут же попала в общенациональную информационную повестку. Новость, что называется, зашла. Тем более, что писательница Людмила Улицкая — давно штатный подписант различных протестных петиций, включая и недавнюю — в поддержку уличных минских протестов.

Вот только при всём уважении к перестроечной драматургине её дальнейшее поведение описывается известной присказкой: прокукарекать, а там и не рассветай. Выяснилась, что возмущенная тем, что лауреатские атрибуты ей вручал Владимир Путин (понятно — «гонитель «Мемориала»), она всё-таки не собирается, по её же словам, «вешать значок на забор». То есть как-то официально оформлять свой отказ от государственного отличия. И, надо полагать, тем более не намерена с помпой возвращать в государственное казначейство премиальный миллион рублей. Хотя такой жест и прецедент оценили бы в либеральной среде

Чем-то такая беспроигрышная линия поведения напомнила широковещательные заявления многих шестидесятников о том, что они никогда не встанут под возвращенный президентом Путиным советский гимн Александрова. Но вот пришла пора их различных юбилеев, датских орденов и щедро выданных государством премий. И, как миленькие, встали они и под старый гимн и руки пожали тем, кого за глаза на кухнях клеймили.

Впрочем, один позитивный момент в акции Петрушевской всё-таки есть: она ещё раз привлекла внимание к обществу «Мемориал», которое изначально возникло, как объединение реальных жертв политических репрессий с целью защиты их попранных прав и, естественно, исторических изысканий на почве восстановления правды о тех суровых временам в истории страны. В основе был и завет Александра Солженицына, призывавшего не замыкаться на роковом тридцать седьмом годе, не лить слёзы исключительно по большевикам, попавшим под каток. А глубоко исследовать все эпохи, по которым прокатилось «красное колесо». Включая и судьбы миллионов репрессированных крестьян в ходе насильственной коллективизации.

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Но постепенно характер общества стал кардинально меняться. И в его руководстве оказались люди, среди предков которых были, скорее, исполнители тех преступлений, а не жертвы. И не беда в том, что у многих наших профессиональных либералов в предках то сотрудники НКВД, то члены военных трибуналов или троек. Та же Петрушевская — правнучка члена РСДРП Ильи Вегера, а ее родственник Евгений Вегер, комиссар на фонтах гражданской, возглавлял Одесский обком ВКПб — участник и жертва репрессий одновременно, как часто и бывало.

«Мемориал» постепенно утратил роль защитника интересов выживших репрессированных, активно включившись в современные политические реалии, превратившись в плот и трибуну для нашего прозападного либерального сообщества. Изменился генетический код общества.

Вот сейчас россияне, официально признанные жертвами политических репрессий, вновь пытаются активно побороться за осуществление права на возврат утраченного имущества, прежде всего квартир в столичных городах. Но их, пожилых людей, упорно ставят в одну очередь с другими льготниками, которая может тянуться десятилетиями. Может, сторонникам «Мемориала» заняться конкретными судьбами людей, а не высокой политикой?