Вдова солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева намекнула на беременность

Вдова солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева, умершего от коронавируса, Наталия Шацкая намекнула, что ждёт ребёнка. Она опубликовала неоднозначное послание умершему мужу на своей странице в Instagram.

Наталия говорит, что не останется одна даже после ухода из жизни любимого мужа, так как у неё есть дочь Ева и «маленькая частичка» артиста.

Теперь ты будешь нашим ангелом-хранителем! Любимый, помним с Евкой и никогда не забудем. Спасибо за каждый счастливый прожитый день с тобой! За Еву и эту маленькую частичку тебя, теперь я не одна, теперь я не одна, ты знаешь... Мы справимся со всем, я обещаю! — написала эмоциональное послание вдова вокалиста.

instagram.com/nataliyashatskaya/

Эта подпись заинтриговала фанатов, тем более что на фото СМИ с похорон солиста музыкального коллектива хорошо виден округлившийся живот вдовы. Не исключено, что именно таким образом Наталия Шацкая призналась, что ждёт от супруга ребёнка.

Борис Горячев и Наталия Шацкая поженились в 2014 году. В 2018 году пара повторила церемонию в церкви в Лас-Вегасе, где сочетались браком Френк Синатра, а также Брюс Уиллис. В 2019 году у них родилась дочь Ева. У Бориса Горячева также есть двое детей от первого брака. Дочери — 22 года, сыну — 15 лет.

Ранее сообщалось, что солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 51-м году жизни. До последнего дня он писал позитивные сообщения своим друзьям и близким, уверяя, что с ним всё будет хорошо.