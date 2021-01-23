Вдова Грачевского написала трогательное послание мужу

https://static.news.ru/photo/b3c49824-5e43-11eb-af85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова покойного художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская на своей официальной странице в социальной сети написала трогательное послание, обращённое к ушедшему из жизни супругу. Она отметила, что настоящим чудом и спасением для неё стал их маленький сын Филипп.

Как сказала вдова, со дня похорон Грачевского прошла уже неделя, но она по-прежнему не может поверить в случившееся. Белоцерковская подчеркнула, что любимый муж навсегда останется с ней, хотя обителью для него уже стала холодная земля.

Каждый раз, приезжая к тебе, у меня останавливается жизнь. Она остановилась 14 января. Я люблю тебя, — написала вдова Грачевского в Instagram-сторис.

belotserkovskaia_official/instagram.com

Худрук детского тележурнала «Ералаш» умер в больнице 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Как ранее передавал NEWS.ru, Белоцерковская попросила оставить её семью в покое после смерти супруга Бориса Грачевского от последствий коронавируса. Она опубликовала сторис в соцсетях с гневным заявлением, что никого не просила помогать ей с организацией похорон.

Единственной проблемой, с которой она столкнулась, стал выбор места на кладбище, но и её она решила сама.