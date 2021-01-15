Вдова актёра Гусева после его гибели осталась с огромным долгом за ипотеку

https://static.news.ru/photo/d8a4c912-57bc-11eb-bb62-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гусев Фото: kino-teatr.ru

Внезапная гибель актёра Театра на Юго-Западе Дмитрия Гусева стала не просто трагедией для его близких, коллег и поклонников. Семья артиста осталась без кормильца: теперь его безработная вдова Светлана вынуждена в одиночку разбираться с миллионным долгом по ипотеке.

Основная проблема — это ипотека. Дима со Светой купили дом в кредит семь лет назад, и на сегодняшний день им осталось выплатить миллион с лишним. Света является созаёмщиком, то есть несёт полную ответственность перед банком, — рассказала подруга семьи Ольга Дмитриева, чьи слова приводит «СтарХит».

По её словам, единственный доход Светлане приносят танцевальные занятия в клубе деревни Образцово, где проживает семья. Но за это она получает порядка 7-9 тысяч рублей в месяц.

Сейчас Светлана, которая теперь одна воспитывает двоих детей — 17-летнего сынна и восьмилетнюю дочь — готова на многое, чтобы спасти семью от разорения. Сообщается, что она даже дала согласие прийти на передачу к Андрею Малахову за определённый гонорар, чтобы хоть немного поправить финансовое положение.

Пока же друзья и коллеги Дмитрия в соцсетях просят помощи для семьи у поклонников, размещая номер банковской карты Светланы. Его приводит и источник. Ситуация осложняется ещё и тем, что у Дмитрия остались пожилые родители, которые даже не могут приехать на похороны, поскольку проживают в городе Северск Томской области. Отец артиста испытывает серьёзные проблемы с сердцем, и транспортировка в Москву может быть для него опасной. Мать же находится в тяжёлом душевном состоянии после гибели сына.

Дмитрий Гусев скоропостижно скончался 13 января в Москве, находясь за рулём автомобиля. Как писал NEWS.ru, он ехал со съёмок к жене — супруги собирались отметить годовщину свадьбы. Актёру было 45 лет. По предварительным данным, он умер от остановки сердца.

Актёр был известен по многочисленным ролям в кино и сериалах. За свою карьеру он снялся в сотне кинолент, среди которых «Воронины», «Скорая помощь», «Глухарь», «Обратная сторона Луны», «Солдаты», «Последний рубеж» и другие. В 2001 году он окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, с того же года служил в Театре на Юго-Западе.