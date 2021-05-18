Варнава раскрыла подробности отношений с Молочниковым

https://static.news.ru/photo/1af09406-b88c-11eb-946d-96000091f725_660.jpg Александр Молочников и Екатерина Варнава Фото: Скрин видео Кино в деталях/youtube.com

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и режиссёр Александр Молочников дали первое совместное интервью. Актриса раскрыла некоторые подробности их отношений — оказалось, пара изначально хотела встречаться тайно, но в результате оба «накосячили» и тихий роман прикатил влюблённым «ком проблем».

Пара стала гостем передачи Фёдора Бондарчука «Кино в деталях». Артисты порассуждали о кино, но и не стали избегать разговора о личной жизни. Варнава и Молочников признались, что состоят в отношениях, и даже рассказали, когда и как они познакомились.

Если можно сказать, что я его приобрела, как старый комод, то год назад, за день до пандемии. <...> Он позвонил мне и показался по телефону наглым и напористым. Ну, думаю, может, переволновался. Человек молодой, — рассказала звезда Comedy Woman.

Диалог касался роли в спектакле Молочникова «Бульба. Пир». Варнаву порекомендовал режиссёру Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак. Об актрисе на момент разговора Молочников ничего не знал. По его словам, «такие похабные передачи» он не смотрел (вероятно, имея в виду проект Comedy Woman). После кастинга режиссёр заявил Варнаве, что она не подходит ему. Звезда была жутко унижена таким ответом, но история на этом не закончилась — ночью того же дня Молочников позвонил оскорблённой девушке.

Я уже думаю, что он звонит извиняться, передумал он за это время. И он говорит: «Я весь день думал и понял, что вы мне действительно не подходите. Я точно уверен, что принял такое решение». Через два дня у нас уже было первое свидание. Был такой тупой подкат, но сработал, — поделилась актриса.

Ранее Варнава объяснила, с чем связано решение уйти из Comedy Woman.