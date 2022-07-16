Валентин Юдашкин в третий раз стал дедом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин стал дедом в третий раз — в семье его дочери Галины родилась девочка. О появлении на свет внучки знаменитого кутюрье рассказали близкие Галины, пишет StarHit.

Галочка родила девочку, назвали Агатой-Ариеллой, — приводит издание сообщение источника из окружения семьи Юдашкина.

Галина Юдашкина скрывала свою беременность все девять месяцев. Новорождённая девочка стала третьим ребёнком в её семье: дочь модельера и её муж Пётр Максаков воспитывают двух сыновей — 6-летнего Анатолия и 4-летнего Аркадия.

Сам Валентин Юдашкин очень любит своих внуков, время от времени он делится подробностями их воспитания. Родители уделяют много времени развитию детей, старший внук Юдашкина изучает несколько языков. Дети ходят с родителями на все мероприятия и смотрят только «нужные» мультики.

Ранее модельер Валентин Юдашкин лишился возможности провести дефиле в онлайн-формате в рамках Недели моды в Париже. Причиной стал факт, что дизайнер не осудил военную спецоперацию России на Украине.