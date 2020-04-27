В Японии готовы обсуждать права на Чебурашку с «Союзмультфильмом»

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Японская компания Cheburashka Project LLP знает о недовольстве «Союзмультфильма» условиями контракта на использование прав на Чебурашку и готова к переговорам со студией. Там отметили, что стремятся к дружественным отношениям с российской стороной.

Мы готовы в любое время возобновить переговоры, если от «Союзмультфильма» поступит такая официальная просьба. Пока мы не получали от российской стороны каких-либо известий по этому вопросу — цитирует ТАСС официального представителя руководство Cheburashka Project LLP.

Он также напомнил, что договор о монопольной лицензии на персонажа был продлён в 2015 году и сохраняет свою силу до си пор. Лицензия распространяется на выпуск анимационных фильмов и товарной продукции.

Как ранее писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» готов обсудить с японской стороной дальнейшее лицензирование прав на использование образа Чебурашки. Как отметили в киностудии, договор, заключённый с Японией 15 лет назад, был подписан на невыгодных для РФ условиях.