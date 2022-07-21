В Третьяковке выразили претензии из-за перевозки «Троицы» Андрея Рублева

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Россия. Московская область. Верующие у иконы Андрея Рублева «Троица», доставленной в Троице-Сергиеву лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского из Третьяковской галереи

Реставраторы Третьяковской галереи выразили претензии по поводу перевозки иконы «Троица» Андрея Рублева, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова, передает RTVI. По ее словам, специалисты написали докладную записку на имя исполняющего обязанности директора Третьяковской галереи Рината Шигапова. У реставраторов есть претензии из-за нарушений при перевозке иконы, которые могли ее повредить.

Как путешествие в Троице-Сергиеву лавру и обратно сказалось на уникальной реликвии, можно будет сказать через полгода, отметила Коробейникова.

В течение этого времени могут вылезти самые разные подробности. В любом случае, если влага попала между досок, они в течение определенного времени могут на нее реагировать или не отреагировать. Сейчас важно, что реставраторы, хранители зафиксировали все нарушения, если таковые были, — сказала она.

Коробейникова отметила, что между сообществом реставраторов и церковью давно идет спор по поводу использования древних икон: одни видят место ценностей в музеях, а другие — в храмах.

Это (передача «Троицы». — NEWS.ru) прецедент, который просто может нарушить окончательно суверенитет музеев над хранимыми ими ценностями и, в конечном счете, привести просто к утрате этих ценностей, — считает Коробейникова.

Она добавила, что в храмах зачастую нет оборудования, нужного для сохранности реликвий. Искусствовед привела в пример Боголюбскую икону Божией Матери, которую передали РПЦ и поместили в специальную витрину, но все равно не уберегли: красочный слой теперь пытаются восстановить.

При этом политическая ситуация складывается не в пользу музеев, Госдума собирается рассмотреть поправки о передаче экспонатов религиозного значения в храмы, отметила Коробейникова.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее предложил вернуть иконы и другие предметы богослужения из музеев и галерей в церкви и храмы. Он напомнил, как десятки тысяч людей стояли в очереди под дождем и солнцем, чтобы помолиться перед образом Троицы иконописца Андрея Рублева.