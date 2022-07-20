Депутат призвал вернуть иконы из музеев в церкви Депутат Гаврилов призвал вернуть иконы из музеев в церкви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Икона на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

Иконы и другие предметы богослужения стоит вернуть из музеев и галерей в церкви и храмы, предложил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он напомнил, как десятки тысяч людей стояли в очереди под дождем и солнцем, чтобы помолиться перед образом Троицы иконописца Андрея Рублева, передает «Царьград».

Люди спешили на литургию, к иконе, пока её не увезли обратно в Москву. На мой взгляд, это чудо явления, преодоление того кощунства, которое мы наблюдали крайние годы, особенно в период либеральных реформ, когда иконы и в целом предметы богослужения стали приравниваться к художественным произведениям, — пожаловался Гаврилов.

Он напомнил, что в нынешней обстановке россияне подвергаются «чудовищному давлению» в духовной и моральной сферах. В связи с этим, подчеркнул депутат, необходимо добиться возвращения отечественных святынь, которые поддерживали граждан еще во времена Второй мировой войны.

Я считаю, что мандаты финансирования, которые сейчас распространяются на объекты культурного наследия, на иконы в том числе, должны сохраняться. А финансирование безопасности должно быть увеличено, потому что мы видим, что и в музеях немало было краж, и в храмах, — резюмировал Гаврилов.

Икону «Троица» Андрея Рублева в ночь на 17 июля первый раз после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. Это сделали по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю начала масштабных мероприятий, которые посвящены 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. При этом некоторые сотрудники Третьяковской галереи были против вывоза иконы в лавру. Святыня покидала Государственную Третьяковскую галерею только в годы Великой Отечественной войны, потому что ее пришлось эвакуировать вместе с другими экспонатами.