В Перу обнаружили связанную верёвками мумию

В Перу археологи сделали необычную находку. Во время раскопок подземной гробницы они нашли мумию, перевязанную верёвками. Как пишет Daily Mail, эксперты оценивают возраст останков от 800 до 1200 лет. По их мнению, покойный жил ещё в доинкской цивилизации.

Мумию нашли в районе Кахамаркилья, в нескольких километрах от Лимы. Её пол учёные пока не определили. Помимо верёвок вокруг тела их внимание привлекла также необычная поза умершего, похожая, как будто он закрывал руками своё лицо.

Главная особенность мумии заключается в том, что всё её тело было связано верёвками, а своё лицо умерший прикрывал руками, — рассказал руководитель раскопок Ван Дален Луна.

Археолог предположил, что такое странное положение мумии могло быть связано с каким-то «погребальным обрядом». По его мнению, человек жил примерно за 200 или даже 600 лет до появления инков. Точный возраст находки будет установлен после дополнительных исследований.

Рядом с мумией в гробнице были также найдены каменные орудия труда и керамические горшки со следами растительных веществ.

Ранее сообщалось о первом в истории случае успешной реконструкции внешности трёх мужчин, живших в Древнем Египте около двух тысяч лет назад. Лица удалось воссоздать благодаря образцам ДНК, извлечённым из их мумий. Учёные пришли к выводу, что внешность найденных тел генетически ближе к жителям Средиземноморья, чем к современным египтянам.