В Новой Зеландии ищут «странных» людей для сериала «Властелин колец»

https://static.news.ru/photo/310562a8-b5ef-11ea-a886-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости» Фото: KPA/Global Look Press

Новозеландское агентство по поиску талантов ищет актёров для участия в телевизионной адаптации «Властелина колец». Главное требование к соискателям — странный вид.

В сообщении кастинговой службы на Facebook перечислены желательные качества: ожоги лица, «длинные худые» конечности, шрамы от прыщей, глубокие скулы, лицевые линии, недостающие кости, большие глаза и худые лица.

В объявлении не упоминается конкретная роль. Кроме того, его авторы удалили из поста полицейские фотографии, иллюстрирующие типажи, которые ищет агентство.

В октябрьской объявлении говорилось о поиске для съёмок людей, которые были бы особенно высокими (более 1,95 м), короткими (ниже 1,5 м), андрогинными или волосатыми.

Сериал должен выйти в следующем году на Amazon Prime. Действие первого сезона будет происходить во Вторую эпоху легендариума Дж. Р. Р. Толкина.

Съёмки фильмов «Властелин Колец» и «Хоббит» также проходили в Новой Зеландии.

