В Новой Зеландии ищут «странных» людей для сериала «Властелин колец»

Новозеландское агентство по поиску талантов ищет актёров для участия в телевизионной адаптации «Властелина колец». Главное требование к соискателям — странный вид.
В сообщении кастинговой службы на Facebook
В объявлении не упоминается конкретная роль. Кроме того, его авторы удалили из поста полицейские фотографии, иллюстрирующие типажи, которые ищет агентство.
В октябрьской объявлении говорилось о поиске для съёмок людей, которые были бы особенно высокими (более 1,95 м), короткими (ниже 1,5 м), андрогинными или волосатыми.
Сериал должен выйти в следующем году на Amazon Prime. Действие первого сезона будет происходить во Вторую эпоху легендариума Дж. Р. Р. Толкина.
Съёмки фильмов «Властелин Колец» и «Хоббит» также проходили в Новой Зеландии.
Ранее NEWS.ru писал, что компания Warner Bros. Games объявила о создании новой игры по серии фильмов «Властелин колец». Стратегия для мобильных гаджетов получила название The Lord of the Rings: Rise to War.
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