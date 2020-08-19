В Москве 29 августа пройдёт акция «Ночь кино»

https://static.news.ru/photo/089e12c6-e2c0-11ea-b977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В парках, музеях и культурных центрах столицы 29 августа состоится общегородская акция «Ночь кино». Все желающие москвичи и гости города будут иметь возможность посетить показы, которые пройдут с 13:00 до 00:30.

После возобновления работы кинотеатров, которая прерывалась в связи с пандемией коронавируса, акция станет одним из первых кинособытий. «Ночь кино» пройдёт в Москве в пятый раз. В рамках акции запланировано свыше 350 показов. Их проведут на территории 150 столичных площадок, среди которых будут кинотеатры, культурные центры, музеи и парки.

Гости мероприятий смогут посмотреть монтажную картину «Москва 1941–1945. Хроники будней», которая снята «Москино» при поддержке депкульта специально к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал руководитель департамента Александр Кибовский, зрителям также представят немые фильмы с живой озвучкой современных музыкантов, кинопоказы, лекции, встречи с режиссёрами.

В ретропрограмму «Ночи кино» войдут немые картины о городах с озвучкой «вживую» от современных музыкантов и классические советские фильмы из коллекции Госфильмофонда России к юбилею Дня Победы. Кроме того, Минкульт совместно с Фондом кино покажет наиболее популярные российские картины текущего года.

Кинопоказы пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Перерывы между показами увеличат, чтобы не допустить очередей и проветривать помещения. Вход на все мероприятия свободный, по регистрации, сообщается на сайте мэра Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Красной площади в центре Москвы с 28 августа по 6 сентября будет проходить международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Основная тема мероприятий в 2020 году — «75 лет — окончание войны».