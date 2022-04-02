В Мариуполе погиб литовский кинорежиссёр Мантас Кведаравичюс

В Мариуполе 2 апреля скончался известный литовский документалист Мантас Кведаравичюс, заявил основатель международного кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский в Facebook (деятельность в России запрещена). В машину, в которой находился режиссёр, попала ракета. Он был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти жизнь 45-летнего мужчины.

Наш друг, литовский режиссёр-документалист Мантас Кведаравичюс, погиб сегодня с кинокамерой в руках, — сообщил Манский.

Мантас Кведаравичюс дебютировал с документальным фильмом «Барзах» о пропавших без вести в Чечне. В 2011 году лента удостоилась ряда кинопремий, в числе которых «Серебряный журавль» за лучший документальный фильм года, специальный приз международной организации Amnesty International 61-го Берлинского кинофестиваля и приз экуменического жюри Каннского кинофестиваля.

В 2016 году Кведаравичюс снял вторую картину «Мариуполис» о событиях на востоке Украины. Лента стала победителем Берлинского кинофестиваля и номинировалась на премию международной правозащитной организации Amnesty International.

Документалист был обладателем степени магистра культурной антропологии Оксфордского университета и докторской степени социальной антропологии Кембриджского университета. Он писал об эстетике, материальности, аффекте и читал студентам лекции по визуальной культуре.