В Киеве отметили День русского языка и День рождения Пушкина

https://static.news.ru/photo/7441862a-a800-11ea-b794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице Украины возложили цветы к памятнику поэту Александру Пушкину. Торжественная церемония была посвящена Дню русского языка и Дню рождения великого русского поэта.

В мероприятии приняли участие сотрудники Российского центра науки и культуры в Киеве, представители творческой элиты столицы, члены ветеранских и общественных организаций города, а также киевские школьники и студенты.

После возложения цветов участники церемонии прочитали пушкинские строки, а и.о. руководителя РЦНК Лидия Дьяченко рассказала о двух приездах Пушкина в Киев. Первый раз поэт посетил город в мае 1820 года, второй — в начале 1821 года.

Также в этот день представительство Россотрудничества на Украине открыло посвященную Пушкину выставку «Ты вновь создал, волшебник милый, меня...», передаёт ТАСС.

6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.

Ранее президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры, в ходе которой поговорил с поэтом и переводчиком произведений Александра Пушкина Джулианом Генри Лоуэнфельдом. Политик заявил, что у России хватит финансов для продвижения русской культуры. По его словам, деньги есть, несмотря на низкие цены на нефть, писал NEWS.ru.