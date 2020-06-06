В Киеве отметили День русского языка и День рождения Пушкина

В столице Украины возложили цветы к памятнику поэту Александру Пушкину. Торжественная церемония была посвящена Дню русского языка и Дню рождения великого русского поэта.
В мероприятии приняли участие сотрудники Российского центра науки и культуры в Киеве, представители творческой элиты столицы, члены ветеранских и общественных организаций города, а также киевские школьники и студенты.
После возложения цветов участники церемонии прочитали пушкинские строки, а и.о. руководителя РЦНК Лидия Дьяченко рассказала о двух приездах Пушкина в Киев. Первый раз поэт посетил город в мае 1820 года, второй — в начале 1821 года.
Также в этот день представительство Россотрудничества на Украине открыло посвященную Пушкину выставку «Ты вновь создал, волшебник милый, меня...»,
6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.
Ранее президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры, в ходе которой поговорил с поэтом и переводчиком произведений Александра Пушкина Джулианом Генри Лоуэнфельдом. Политик заявил, что у России хватит финансов для продвижения русской культуры. По его словам, деньги есть, несмотря на низкие цены на нефть, писал NEWS.ru.
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