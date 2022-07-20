В ГД предложили лишить господдержки артистов из черного списка Депутат Шолохов предложил лишить господдержки артистов из черного списка

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Список нежелательных артистов в России имеет право на существование, но не обязательно делать его официальным, достаточно просто лишить подобных культурных деятелей государственной поддержки, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов. О подобной мере ранее рассказал глава рабочей группы ОП Александр Малькевич во время пресс-конференции на тему «Нежелательные артисты. Судьба чёрного списка шоу-бизнеса». По мнению Шолохова, никто и не говорит о запрете музыки этих артистов в РФ.

Никто таким убогим способом не обсуждает эти вопросы, в отличие от наших западных оппонентов, у которых распространилась культура запрета. Речь идет о том, что большинство известных артистов в той или иной мере обласканы государством. Они получают звания, гранты на производство спектаклей, фильмов. От этого государственного вложения я считаю совершенно правильным отказаться. Для этого никакой официальный список не нужен. Это вполне внятная и понятная история, исходя из самого поведения и действий этого артиста. Государственная поддержка абсурдна, если человек высказывается против этого государства, с какого материка должны выделяться деньги на его деятельность? — сказал Шолохов.

Депутат считает, что зритель сам должен решить, слушать ему или нет музыку артиста, который не поддерживает политику страны.

По мне, самое правильное, чтобы выбор делали слушатели этого артиста. Как только прекращаются концерты или спрос на них, а мы это видим в ряде случаев, причем это не является обязательно административным ресурсом. Например, за рубежом некоторые наши покинувшие страну артисты не находят аудитории. Это самый правильный и верный с точки зрения общества отклик, — отметил Шолохов.

В начале июля стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с NEWS.ru, комментируя попадание в данный список, признался, что боится только Божьего суда, «а все остальное — рок-н-ролл».