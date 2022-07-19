«Одного суда боюсь – Божьего»: Шевчук о попадании в черный список артистов Шевчук о попадании в черный список артистов: «Одного суда боюсь – Божьего»

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с NEWS.ru отреагировал на информацию о необходимости ввести в России официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний. Музыкант признался, что боится только Божьего суда, «а все остальное – рок-н-ролл». Ранее глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич отметил, что осенью будет расширен список артистов, а также будет рассмотрено предложение сделать его официальным на государственном уровне.

Я одного суда боюсь – Божьего, остальное все – рок-н-ролл, – ответил Шевчук.

В начале июля стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.